Прихильники Жовтяка встановлюють намети на Банковій

Учасники акції на підтримку голови Київської обласної державної адміністрації Євгена ЖОВТЯКА встановлюють намети біля Секретаріату Президента України.

Як повідомив УНІАН один з організаторів акції - депутат Київської обласної ради Микола СТЕЛЬМАХ, намети встановлюються активістами громадського комітету „Київщина” на знак незгоди з рішенням Президента України відправити у відставку Є.ЖОВТЯКА.

„Ми хочемо зустрітися з Президентом В.ЮЩЕНКОМ і розповісти йому про дійсний стан справ в області, про те, що ініціатори відставки Є.ЖОВТЯКА - це люди, які незаконно приватизували великі наділи землі і не збираються повернути її у суспільну власність”, - сказав М.СТЕЛЬМАХ.

Він не виключив, що акція може мати безстроковий характер.

Водночас Є.ЖОВТЯК, звільнений Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ з посади голови Київської облдержадміністрації, але відновлений в цій ролі судом, закликав своїх прихильників утриматись від радикальних дій.

Про це повідомив Микола СТЕЛЬМАХ, посилаючись на телефонну розмову з Є.ЖОВТЯКОМ, який нині перебуває у лікарні після хірургічної операції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні поблизу Секретаріату Президента України на вулицях Банковій та Лютеранській проходить безстроковий мітинг-пікетування "Владо! Де твоя мораль?" на підтримку Є.ЖОВТЯКА. Мітинг проходить за ініціативи громадського комітету Київщини.

В акції також беруть участь представники Народного руху України, Громадської партії "Пора", Соціалістичної партії України та інших національно-патріотичних сил.

Довідка УНІАН. 24 травня В.ЮЩЕНКО підписав Указ, яким звільнив Є.ЖОВТЯКА з посади. 25 травня Києво-Святошинський райсуд на Київщині зупинив дію Указу за адміністративним позовом Є.ЖОВТЯКА. Це рішення прийнято до розгляду позову судом.

Активісти УНП та ряду інших партій і громадських організацій області заявляли про наміри не лише організовувати пікети, але й вдаватися до блокування автодоріг на знак протесту проти звільнення Є.ЖОВТЯКА.