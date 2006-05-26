Прихильники Жовтяка встановлюють намети на Банковій
Губернатор закликає утриматись від радикальних дій
Учасники акції на підтримку голови Київської обласної державної адміністрації Євгена ЖОВТЯКА встановлюють намети біля Секретаріату Президента України.
Як повідомив УНІАН один з організаторів акції - депутат Київської обласної ради Микола СТЕЛЬМАХ, намети встановлюються активістами громадського комітету „Київщина” на знак незгоди з рішенням Президента України відправити у відставку Є.ЖОВТЯКА.
„Ми хочемо зустрітися з Президентом В.ЮЩЕНКОМ і розповісти йому про дійсний стан справ в області, про те, що ініціатори відставки Є.ЖОВТЯКА - це люди, які незаконно приватизували великі наділи землі і не збираються повернути її у суспільну власність”, - сказав М.СТЕЛЬМАХ.
Він не виключив, що акція може мати безстроковий характер.
Водночас Є.ЖОВТЯК, звільнений Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ з посади голови Київської облдержадміністрації, але відновлений в цій ролі судом, закликав своїх прихильників утриматись від радикальних дій.
Про це повідомив Микола СТЕЛЬМАХ, посилаючись на телефонну розмову з Є.ЖОВТЯКОМ, який нині перебуває у лікарні після хірургічної операції.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні поблизу Секретаріату Президента України на вулицях Банковій та Лютеранській проходить безстроковий мітинг-пікетування "Владо! Де твоя мораль?" на підтримку Є.ЖОВТЯКА. Мітинг проходить за ініціативи громадського комітету Київщини.
В акції також беруть участь представники Народного руху України, Громадської партії "Пора", Соціалістичної партії України та інших національно-патріотичних сил.
Довідка УНІАН. 24 травня В.ЮЩЕНКО підписав Указ, яким звільнив Є.ЖОВТЯКА з посади. 25 травня Києво-Святошинський райсуд на Київщині зупинив дію Указу за адміністративним позовом Є.ЖОВТЯКА. Це рішення прийнято до розгляду позову судом.
Активісти УНП та ряду інших партій і громадських організацій області заявляли про наміри не лише організовувати пікети, але й вдаватися до блокування автодоріг на знак протесту проти звільнення Є.ЖОВТЯКА.