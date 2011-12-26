Адвокат Мельниченка перелічує порушення, скоєні сьогодні суддею

Визнавши законною постанову Генпрокуратури про порушення кримінальної справи проти екс-майора Управління Держохорони Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА, Печерський районний суд Києва грубо порушив норми чинного кримінального та кримінально-процесуального законодавства.

Про це в коментарі УНІАН заявив адвокат М.МЕЛЬНИЧЕНКА Микола НЕДІЛЬКО, коментуючи сьогоднішнє рішення суду.

"Таке рішення суду, на нашу думку, постановлено з грубим порушення норм кримінального та кримінально-процесуального права, прийняте на підставі висновків, що не відповідають фактичним обставинам справи", - зазначив адвокат.

М.НЕДІЛЬКО нагадав, що, виносячи рішення, головуюча в судовому засіданні суддя Вікторія ГОРКАВА дійшла висновку, що заяви М.МЕЛЬНИЧЕНКА є нібито наклепом на вищих посадових осіб держави, що були при владі в той час, коли він документував розмови у робочому кабінеті Президента України Леоніда КУЧМИ, а саме: наклепом на нього, Миколу АЗАРОВА, Володимира ЛИТВИНА, Юрія Кравченка та інших.

"Проте це спростовується показами ПУКАЧА, наданих ним в рамках кримінальної справи, порушеної за фактом вбивства журналіста Георгія Гонгадзе і по самому ПУКАЧУ, а також спростовується матеріалами кримінальної справи, порушеної і проти КУЧМИ та відповідними висновками Тимчасових слідчих комісій Верховної Ради. Хоча вказані вищі посадові особи державі були допитані в рамках кримінальної справи, порушеної проти МЕЛЬНИЧЕНКА, на підставі ж зроблених ним заяв не в якості підозрюваних, як того вимагає КПК України, а в якості свідків, проте свідків чого саме і по яким саме відомим їм фактам – суд не зазначив", - звертає увагу у своєму коментарі М.НЕДІЛЬКО.

Крім того, він зазначив, що суддя, всупереч нормам законодавства, визнала законною і постанову Генпрокуратури в частині порушення відносно М.МЕЛЬНИЧЕНКА кримінальної справи за фактом нібито підробки ним заяви-анкети для отримання закордонного паспорту, в яку він нібито не вніс відомості про те, що має доступ до державної таємниці. Проте, зазначив М.НЕДІЛЬКО, суддя не врахувала той факт, що заява-анкета не є тим документом, за підробку якого настає кримінальна відповідальність.

Водночас адвокат назвав ганебним той факт, що суд визнав законною постанову Генпрокуратури в тій частині, що, вчиняючи нібито незаконне прослуховування робочого кабінету Л.КУЧМИ, М.МЕЛЬНИЧЕНКО вийшов за межі наданих йому службових повноважень, внаслідок цього вчинив злочин як «перевищення влади або службових повноважень».

"Проте суд не врахував той факт, що М.МЕЛЬНИЧЕНКО, здійснюючи документування розмов в робочому кабінеті Президента України Л.КУЧМИ, не був ні як службовою, так і посадовою особою, тому не може бути спеціальним суб’єктом злочину «перевищення влади або службових повноважень», за вчинення якого притягують до кримінальної відповідальності службових або посадових осіб. Не взяв до уваги суд і той факт, що МЕЛЬНИЧЕНКО діяв в стані крайньої необхідності, документуючи злочини, вчинювані вищими посадовими особами держави. А також суд не зазначив, якими ж саме правовими нормами було заборонено МЕЛЬНИЧЕНКУ документувати вчинювані злочини вищими посадовими особами держави і які з них МЕЛЬНИЧЕНКО порушив", - наголосив М.НЕДІЛЬКО.

Натомість, за його словами, суд, визнавши «плівки МЕЛЬНИЧЕНКА» достатніми даними, що можуть бути підставою для порушення відносно нього кримінальної справи, визнав і законним постанову Генпрокуратури в частині інкримінування йому розголошення відомостей, що становлять державну таємницю. Проте які саме відомості становлять державну таємницю і у який саме спосіб М.МЕЛЬНИЧЕНКО їх розголосив - суд не зазначив, та і не міг зазначити, тому що ні самих «плівок МЕЛЬНИЧЕНКА» не було в матеріалах кримінальної справи, порушеної проти нього, також «задокументовані злочини вищих посадових осіб» не можуть бути засекречені згідно Закону України «Про державну таємницю».

"Тому за таких обставин вважаємо рішення судді В.ГОРКАВОЇ незаконним та будемо його оскаржувати в апеляційному порядку", - заявив М.НЕДІЛЬКО.