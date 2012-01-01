Міліція у новорічну ніч вибила двері у кімнаті готелю, де святкував нардеп?

У ніч з 31 грудня на 1 січня, близько 00.30, приблизно п`ятеро осіб у формі працівників міліції увірвалися до номеру готелю "Козацький", де разом з друзями святкував Новий рік народний депутат, член фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «Батьківщина».

За словами депутата, міліціонери спочатку вибили двері номеру ногами, після чого без будь-яких пояснень увірвались до номера та вирвали з розеток всі електроприлади.

А.ПАВЛОВСЬКИЙ повідомив, що представники міліції ніяк не реагували на його депутатське посвідчення та на попередження, що такі дії суперечать чинному законодавству та Конституції.

"Ніяких роз’яснень, як, власне, і ордеру на обшук, я не отримав", - заявив А.ПАВЛОВСЬКИЙ.

За словами депутата, він намагався пояснити, що зняв номер у готелі завчасно, щоб у новорічну ніч з вікон готелю спостерігати за Майданом Незалежності, ялинкою, концертом та феєрверком.

"Це грубе втручання у моє приватне життя. Такий новорічний "подарунок" ще довго не забуду ні я, ні мої друзі", - заявив депутат.

А.ПАВЛОВСЬКИЙ також повідомив, що у зв`язку з інцидентом готує відповідне звернення до Генеральної прокуратури та МВС з приводу порушення закону "Про статус народного депутата".