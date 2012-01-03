Євродепутат каже, шо Україна і Польща забрели в темну вуличку

Депутат Європейського парламенту від Польщі Марек СІВЕЦЬ прогнозує складні відносини між Україною та Польщею у 2012 році.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, таку думку депутат, котрий входить до складу групи соціал-демократів (S&D), висловив у своєму блозі.

"Україна. Рік не буде простим, бо ми забрели у темну вуличку. Ми та вони. Відомо чому. Не виглядає так, що невдовзі з’являться причини для зміни нинішньої ситуації", - написав М.СІВЕЦЬ.

"Що ж робити? Якщо в справі Юлії ТИМОШЕНКО відкритий тиск не дав результату, треба подумати, що можна зробити неявними методами...",- вважає євродепутат.

М.СІВЕЦЬ зазначив, що майбутнє України залежатиме від того, якими будуть парламентські вибори восени 2012 року, зауваживши, що представники Польщі мають брати активну участь у спостережних місіях. На його думку, у разі фальсифікацій на цих виборах Україна втратить можливість отримати перспективу членства у ЄС. "Звинувачення у фальсифікаціях однозначно виключать наших сусідів із гри за Європу", - написав євродепутат.

Як повідомляв УНІАН, після саміту Україна-ЄС у грудні минулого року М.СІВЕЦЬ висловив думку, що Євросоюз не підпише з Україною Угоду про асоціацію до запланованих на осінь парламентських виборів.