Губернатор погрожує судом тим, хто звинувачує його у смертельному ДТП

Голова Тернопільської облдержадміністрації Валентин ХОПТЯН погрожує подати судові позови до політиків, які заявляють про його причетність до дорожньо-транспортної пригоди зі смертельним наслідком у Хмельницькій області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ХОПТЯН заявив сьогодні на прес-конференції у Тернополі.

«Окремі політичні сили в засобах масової інформації намагаються замінити слідство. Я б не радив їм цього робити. Більше того, за поширення неправдивої, неперевіреної інформації відносно мене та членів моєї сім’ї я маю право звертатися до суду. Мабуть, так і зроблю», – сказав В.ХОПТЯН.

Він наголосив, що оцінку подіям, які сталися на дорозі ввечері 31 грудня у Чемеровецькому районі Хмельницької області, мають дати насамперед правоохоронці, грунтуючись на конкретних фактах.

«Вже порушена кримінальна справа, ведеться слідство. Там задіяні працівники прокуратури та інших правоохоронних органів. Ще раз наголошую – ні я, ні моя сім’я до цієї трагедії немають ніякого відношення. Це стосується і працівників адміністрації, яку я очолюю, в тому числі й водіїв», – підкреслив В.ХОПТЯН.

Як повідомляв УНІАН, за даними міліції, що 31 грудня у Хмельницькій області автомобіль «Toyota Land Cruiser» зіткнувся з автомобілем «ВАЗ». Внаслідок ДТП один пасажир «ВАЗа» загинув, водій та інший пасажир травмовані. Водій автомобіля «Toyota» після вчинення ДТП з місця події зник.

1 січня у тернопільських інтернет-виданнях з’явилася інформація, що у нібито у тому «Toyota Land Cruiser» перебував голова Тернопільської ОДА В.ХОПТЯН, який разом зі своєю дружиною їхав на новорічні свята у Чемеровецький район Хмельницької області.

2 січня прес-служба ТОДА спростувала цю інформацію і наголосила, що В.ХОПТЯН разом із дружиною з 31 грудня перебував в гостях у родичів на Київщині.

3 січня Сектор зв’язків з громадськістю Управління МВС України у Хмельницькій області повідомив, що правоохоронці встановили особу водія, підозрюваного у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди на Хмельниччині, яку ЗМІ пов’язували з головою Тернопільської облдержадміністрації В.ХОПТЯНОМ.

В результаті вжитих оперативно-розшукових заходів з’ясувалося, що на «Toyota Land Cruiser» був виписаний тимчасовий реєстраційний талон, виданий Тернопільській обласній держадміністрації. За попередніми даними, автомобіль, який належить одній з комерційних структур, деякий час перебував у користуванні Тернопільської ОДА, але договір оренди було розірвано і його повернуто власникам, повідомляло УМВС.

Сьогодні В.ХОПТЯН запевнив, що не має стосунку до ДТП на Хмельниччині.