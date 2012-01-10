Литвин зі Стецьківим погиркалися через депутатські пільги

Фракція "БЮТ-Батьківщина" наполягає на внесенні змін до Кримінального кодексу щодо декриміналізації статті, за якою засуджена колишній прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер фракції "БЮТ-Батьківщина" Андрій КОЖЕМ’ЯКІН сказав на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів парламентських комітетів.

Він попросив голову Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА поставити на голосування питання про внесення до порядку денного роботи парламенту законопроекту стосовно внесення змін до Кримінального кодексу України щодо гармонізації національного законодавства із Конвенцією ООН щодо корупції.

У відповідь В.ЛИТВИН зазначив, що можна знову поставити «для сигнального голосування» даний законопроект, щоб у разі відмови депутатів підтримати пропозицію А.КОЖЕМ’ЯКІНА залишалася можливість для пошуку компромісу.

А.КОЖЕМ’ЯКІН також заявив, що фракція "БЮТ-Батьківщина" виступає проти ухвалення законопроектів про ринок землі та щодо реформування газотранспортного комплексу.

У свою чергу, народний депутат від НУ-НС Тарас СТЕЦЬКІВ наголосив, що фракція НУ-НС також наполягає знятті з розгляду законопроектів щодо ринку землі та газотранспортної системи.

Крім того, між Т.СТЕЦЬКІВИМ та В.ЛИТВИНОМ на засіданні Погоджувальної ради виникла суперечка. Т.СТЕЦЬКІВ наголосив на необхідності ухвалення законопроекту, який би скасовував низку депутатських пільг. За його словами, держбюджетом передбачено скасування деяких пільг для нинішніх та колишніх народних депутатів лише на поточний рік.

У відповідь В.ЛИТВИН підкреслив, що парламент нинішнього скликання зробив все, що міг в цьому питанні, і ВР наступного скликання має остаточно вирішити це питання.

Звертаючись до Т.СТЕЦЬКІВА, спікер наголосив, що той уже не перший рік перебуває у ВР, і рішення про часткове скасування пільг приймалися за його участі.

У відповідь Т.СТЕЦЬКІВ зазначив, що можна подивитися, як він голосував щодо питань, пов’язаних з депутатськими пільгами.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 15 листопада 2011 р. не підтримала поправку до президентського законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності)» про вилучення з Кримінального кодексу статті 365 (перевищення влади або службових повноважень), за якою колишній прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО засуджена до семи років позбавлення волі. За цю поправку проголосували лише 147 із 438 народних депутатів, зареєстрованих у сесійному залі.