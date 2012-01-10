У ВР почався процес переформатування політсил перед виборами?

Входження народного депутата України Романа ЗАБЗАЛЮКА у фракцію «Реформи заради майбутнього» свідчить, що в українському парламенті почався бурхливий процес переформатування політичних сил напередодні цьогорічних виборів. Про це в коментарі журналістам заявив директор Центру суспільно-інформативних технологій “Форум” Валерій ДИМОВ.

На його переконання, «найбурхливіший етап передвиборчої кампанії припаде на весну, хоча офіційний старт кампанії, згідно з прийнятим законом, буде дано лише у червні. І можна з упевненістю сказати, що вже до червня розстановка політичних сил у парламенті чи не докорінно змінить свою конфігурацію».

На думку політолога, «сьогоднішнє входження Р.ЗАБЗАЛЮКА у фракцію Ігоря РИБАКОВА вже змінило рейтинг депутатських фракцій - фракція «Реформи заради майбутнього» кількісно «обійшла» фракцію Володимира ЛИТВИНА. У «реформаторів» відсьогодні – 21 штик, у «литвинців» - лишається 20 і не факт, що фракція Народної партії до весни не втратить ще кілька голосів, адже максимум, що світить В.ЛИТВИНУ на виборах – це домовитися з «регіоналами» про 2-3 місця у їхній прохідній частині. Політичне ж майбутнє решти депутатів цієї фракції буде залежати виключно від них самих».

В.ДИМОВ вважає, що ситуація з фракцією «Реформи заради майбутнього» інша: «за деякою інформацію, І.РИБАКОВ виношує амбітні плани збільшити кількість своїх «бійців» мінімум до 25-ти. У такому випадку «реформатори» стануть другою – після «регіоналів» - фракцією в парламентській більшості з усіма випливаючими наслідками, залишивши позаду не тільки фракцію В.ЛИТВИНА, а й комуністів».

Звісно, зазначив експерт, «у такому випадку акція фракції І.РИБАКОВА – особливо під час голосування за стратегічно важливі для влади законопроекти - перетвориться із золотої на платинову. Хоча вже й зараз «Реформи заради майбутнього» впливають на голосування, своїми двадцятьма голосами інколи вирішуючи долю голосування за той чи інших проект закону, який, приміром, не підтримують комуністи». Як приклад В.ДИМОВ навів голосування за надважливий для уряду законопроект про реструктуризацію «Укрзалізниці». «Якби не фракція «Реформи заради майбутнього» - закон тоді не пройшов би через сесійну залу», - зазначив політолог.

Аналітик також переконаний, що «у І.РИБАКОВА є усі шанси збільшити кількість фракції до 25-ти – передусім, за рахунок «бютівців», які розуміють, що в їхній політичній силі центри впливу серйозно змістилися і політику партії сьогодні формує не ЮВТ, а зовсім інші люди».

«Позафракційним, яких сьогодні в парламенті 26, перед виборами теж, звісно, краще «встрибнути» у перспективний політичний «човен», а не гребти самотужки. Тому не виключаю, що вони – також непоганий «кадровий резерв» для фракції І.РИБАКОВА», - зауважив В.ДИМОВ.

Як повідомляв УНІАН, 10 січня колишній член фракції «БЮТ-Батьківщина» Р.ЗАБЗАЛЮК увійшов до складу депутатської групи «Реформи заради майбутнього».