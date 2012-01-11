Ще один свідок заявляє, що водій Луценка отримав квартиру законно

Начальник відділу обліку та розподілу житла Печерської райдержадміністрації міста Києва Віктор КОТИК стверджує, що квартира водієві екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА Леоніду ПРИСТУПЛЮКУ надавалася на законних підставах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.КОТИК заявив сьогодні в Печерському районному суді Києва, де допитувався як свідок у кримінальній справі за обвинуваченням Ю.ЛУЦЕНКА.

«Розпорядження, яким було надано право Л.ПРИСТУПЛЮКУ на заселення в квартиру було прийнято відповідно до вимог чинного законодавства», - сказав В.КОТИК. При цьому він зауважив, що надана Л.ПРИСТУПЛЮКА житлова площа виділялась йому для тимчасового проживання і він не мав на неї права власності.

Також свідок зауважив, що ніяких вказівок щодо виділення Л.ПРИСТУПЛЮКУ житла від екс-міністра чи від третіх осіб він не отримував, тиск на нього не чинився.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. Він утримується у Лук’янівському СІЗО.

Печерський районний суд Києва з кінця травня розглядає справу Ю.ЛУЦЕНКА.

Генпрокуратура, зокрема, обвинувачує Ю.ЛУЦЕНКА в незаконному оформленні на роботу в МВС свого особистого водія Л.ПРИСТУПЛЮКА і в порушеннях, пов`язаних з наданням квартири і нарахуванням йому пенсії.