Науковці досліджують печерний монастир на Луганщині
Відкриття зроблене лише півтора роки тому
Експерти Інституту археології Національної академії наук України визначили, що знайдений раніше Преображенський печерний монастир на території села Наугольне Сватовського району Луганської області побудовано в XVII-XVIII століттях.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської обласної ради, відповідний висновок експерти зробили після відвідин монастиря наприкінці грудня минулого року.
У висновку йдеться про те, що об'єкт культурної спадщини – печерний монастир - може бути інтерпретований як частина підземного комплексу культового призначення - печерного монастиря, аналогічного відомим монастирським комплексам XVII-XVIII століть в крейдяних обривах берегів річок Сіверський Донець і Оскол.
Експерти НАН з'ясували, що найдавніші з датованих написів, зафіксованих у печерному лабіринті, відносяться до 1813 і 1827 років.
«За місцевими переказами, печерний монастир біля села Наугольне був створений місцевими жителями наприкінці XIХ в. Також у печерах фіксуються сліди кількох перепланувань і добудов, тому попередньо їх створення слід віднести до другої половини XVII в. А добудову і реконструкцію - до початку-другої половини XIХ століття», - говориться у висновку експертів, розміщеному на сайті Луганської облради.
Голова облради Валерій ГОЛЕНКО запевнив, що влада допоможе науковцям відновити монастир.
«Дослідницькі роботи обов'язково мають бути продовжені. І у разі, якщо всі припущення вчених про історичну значущість об'єкту підтвердяться, ми обов'язково допоможемо і в його відновленні, і у відродженні печерного монастиря як серйозного духовного центру. Впевнений, він буде цікавий не тільки православним віруючим», - сказав він.
За словами заступника начальника управління культури і туризму Луганської ОДА Володимира ВИБОРНОГО, цього року археологи планують проводити розкопки в монастирі.
«За нашими даними, подібні до нього печерні комплекси є і в Новопсковському районі, а також на території Білокуракиного, Новоайдара, Луганська. Можливо, згодом нам вдасться всі їх включити в єдиний туристичний маршрут», - сказав В.ВИБОРНИЙ.
Печерний монастир на території села Наугольне Сватовського району Луганської області вперше було виявлено луганським художником Дмитром СЕРГІЄНКОМ у 2010 році.
У травні 2010 року, зібравши групу однодумців, він знайшов печерний монастир і повідомив про це луганську владу. 29 липня 2011 року було офіційно відкрито вхід до печерного монастиря, який назвали Преображенським.