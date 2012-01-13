Екс-заступник Луценка - про отруєння Ющенка: треба закушувати правильно...

Колишній заступник екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА, начальник Головного слідчого управління МВС Петро КОЛЯДА заявляє, що не вірив і не вірить в те, що екс-Президент Віктор ЮЩЕНКО восени 2004 року був отруєний.

Як передає кореспондент УНІАН, про це П.КОЛЯДА заявив сьогодні на допиті під час засідання Печерського районного суду Києва, який розглядає справу Ю.ЛУЦЕНКА.

«Я не вірив і не вірю в так зване отруєння В.ЮЩЕНКА. Треба закушувати горілку правильно – оселедцем і огірками. Просто горілку не можна закушувати пловом з баранини… Я ще коли 50 років тому служив в армії, узбеки мене попереджали: «Упаси боже горілку закушувати пловом», - сказав П.КОЛЯДА.

При цьому він висловив переконання, що Генеральна прокуратура нарешті повинна розставити «всі крапки над і» у справі про отруєння В.ЮЩЕНКА.

«Є слідство за законом, а тут слідство за замовленням – хто при владі, той і потерпілим хоче бути. Вже розібралися б між собою - було отруєння чи ні», - зазначив П.КОЛЯДА.

Довідка УНІАН. На початку вересня 2004 р. під час президентської кампанії кандидат у Президенти В.ЮЩЕНКО відчув погіршення здоров`я і був доправлений до Австрії, де в одній з приватних клінік заявили, що в його організмі міститься діоксин.

За версією слідства, В.ЮЩЕНКО був отруєний 5 вересня 2004 року на дачі тодішнього першого заступника голови СБУ Володимира САЦЮКА. З червня 2008 року і до зміни влади цього року Генпрокуратура не раз відзначала, що факт навмисного отруєння В.ЮЩЕНКА повністю доведено.

7 листопада 2010 року новий генеральний прокурор Віктор ПШОНКА підтвердив намір провести додатковий аналіз крові В.ЮЩЕНКА в рамках розслідування справи про його отруєння.

У грудні В.ПШОНКА сказав, що в Генеральній прокуратурі України не виключають версії, що отруєння В.ЮЩЕНКА не було.

21 січня цього року В.ЮЩЕНКА викликали в Головне слідче управління Генеральної прокуратури України у справі про його отруєння.

11 квітня перший заступник генерального прокурора України Ренат КУЗЬМІН заявив, що у матеріалах кримінальної справи, порушеної за фактом отруєння у 2004 р. тодішнього кандидата у президенти України В.ЮЩЕНКА, немає достатньої кількості доказів застосування діоксину.