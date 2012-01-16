Путін пояснив, чому йому треба стати президентом

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН заявляє, що погодився балотуватися у Президенти у 2012 році з метою «завершити створення стійкого і стабільного державного організму» в Росії.

Про це він написав у своїй програмній статті, розміщеній на його передвиборчому сайті www.putin2012.ru

«Я ще раз хотів би сказати, чому дав згоду балотуватися у 2012 році на пост Президента Росії. Не хочу і не буду принижувати заслуг будь-кого у становленні нової країни. Їх було чимало. Але фактом залишається те, що у 1999 році, коли я став головою уряду, а потім і Президентом – наша держава перебувала у стані глибокої системної кризи. І саме та група однодумців, яку судилося сформувати і очолити автору цих рядків, спираючись на підтримку абсолютної більшості громадян, на національне єднання навколо загальних завдань, - вивела Росію з безвиході громадянської війни, переламала хребет тероризму, відновила територіальну цілісність країни і конституційний порядок, відродила економіку і забезпечила протягом 10 років один з найвищих в світі темпів економічного зростання і підвищення реальних доходів наших людей», - зазначається у статті.

За словами В.ПУТІНА, «сьогодні ми бачимо, що - зроблено вдало, що - спрацювало ефективно. І, навпаки - що потрібно скоригувати, від яких речей зовсім відмовитися».

В.ПУТІН в найближчі роки має намір «прибрати з дороги національного розвитку все те, що заважає нам йти вперед».

«Завершити створення у Росії такої політичної системи, такої структури соціальних гарантій і захисту громадян, такої моделі економіки, які разом становитимуть єдиний, живий і одночасно - стійкий і стабільний, здоровий державний організм, що постійно розвивається. Здатний безумовно гарантувати суверенітет Росії і процвітання громадян нашої великої держави на десятиліття вперед. Відстояти справедливість і гідність кожної людини. Правду і довіру у відносинах держави і суспільства», - відзначає він.

На думку В.ПУТІНА, у РФ не вирішено ще багато завдань, виникають і нові складні проблеми, але «ми в змозі обернути їх собі на благо, на користь Росії».

«Росія не та країна, яка відступає перед викликами. Росія зосереджується, збирається з силами – і гідно відповідає на будь-які виклики. Долає випробування і завжди перемагає. У нас виросло нове покоління творчих і відповідальних людей, які бачать майбутнє. Вони вже приходять і, звичайно, і далі приходитимуть до керівництва підприємствами і цілими галузями, урядовими установами і всією країною», - упевнений В.ПУТІН.

Як повідомляв УНІАН, вибори Президента у РФ пройдуть 4 березня.