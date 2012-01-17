Прихильники Тимошенко надішлють свої підписи до Нобелівського комітету

Активісти Харківської міської організації політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» зібрали близько 2 тис. підписів за висунення кандидатури засудженої екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО на здобуття Нобелівської премії миру.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив заступник голови Харківської обласної організації ВО «Батьківщина» Валерій ДУДКО.

Він зауважив, що збір підписів усі районні партійні організації «Батьківщини» в Харкові продовжуватимуть до кінця місяця. Після цього підписи будуть направлені до Нобелівського комітету.

В.ДУДКО підкреслив, що ця ініціатива «отримала підтримку в Європі та Америці», та висловив переконання що Ю.ТИМОШЕНКО зрештою буде номінована на здобуття Нобелівської премії миру.