У Кличка питають, чому влада покриває прогули і неробство Черновецького
"Столиці потрібні дострокові вибори"
Партія «УДАР Віталія Кличка» закликає Адміністрацію Президента, Верховну Раду України, Кабінет міністрів та Київську міську державну адміністрацію звернути увагу на хронічну відсутність мера столиці Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО на робочому місці і відповідним чином відреагувати на це.
Про це говориться в повідомленні прес-служби “УДАРу”, переданому УНІАН.
У фракції “УДАР” в Київраді інформують, що вирішили перевірити, чи дійсно мер проводить особистий прийом громадян, як виконує свої посадові обов`язки. І 17 січня депутати спеціально прийшли подивитися на проанонсований у ЗМІ прийом громадян.
“На жаль, замість Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО ми побачили лише рядових працівників КМДА, котрі намагалися пояснити невдоволеним киянам, чому ж, попри заявлений графік, мер знову не з`явився на робоче місце і не хоче спілкуватися з громадянами», – заявила заступник голови фракції «УДАР» Наталія НОВАК.
У фракції заявляють, що відмова Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО проводити особистий прийом киян та взяття ним чергової відпустки свідчить про хронічне небажання мера працювати.
«Складається дивна ситуація – після тривалого відпочинку мер вирішив, що він перетрудився і... знову пішов у відпустку. Якщо міський голова не витримує такого «важкого» робочого графіку, можливо, йому краще власноруч написати заяву про складання своїх повноважень?», – прокоментувала Н.НОВАК.
Водночас в “УДАРі” звертають увагу, що хоч мер “відверто і брутально ігнорує свої посадові обов`язки”, та при цьому не несе за це жодної відповідальності.
«Це означає, що сьогодні керівництво країни та Києва покриває прогули і неробство мера. Виникає логічне запитання – чим викликана така лояльність влади до Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, чим він розрахувався за таке поблажливе ставлення?», - запитують у фракції «УДАР».
Небажання Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО проводити прийом громадян, на думку депутатів фракції, вкотре доводить, що мер – особа віртуальна. «Одного разу суд вже задовольнив позов фракції «УДАР» до Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО через його бездіяльність. Чергова відпустка мера перед запланованим спілкуванням з киянами свідчить, що виконувати свої посадові обов’язки він не збирається. Тож, столиці потрібні дострокові вибори міського голови та Київради. Лише це призведе до перезапуску усієї системи влади в столиці», – наголошують у фракції «УДАР» у Київраді.