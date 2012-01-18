Богословська просить не кривити душею щодо Тимошенко

Вказівки на тему «Що писати, а про що краще мовчати», які дозволяють собі робити представники прес-служб деяких політиків, не відповідають стандартам демократії і свободи слова та ілюструють бажання сформувати культ особистості. Про це заявила народний депутат України, член парламентської фракції Партії регіонів Інна Богословська, коментуючи звернення прес-секретаря Юлії Тимошенко Марини Сороки до журналістів.

«Це не перший випадок, коли представники БЮТ намагаються впливати на роботу ЗМІ. Давайте згадаємо рішення районного суду про заборону критики уряду Тимошенко, а також проект Конституції, в якому БЮТ намагався прописати норму про позбавлення ЗМІ ліцензії за публікацію дезінформації. Або ще більш характерний випадок: звільнення журналістів за вихід в ефір сюжету «всьо пропало». Усе це свідчить про одне - про бажання обмежити свободу слова і зробити все, щоб позбавити себе від будь-якої обгрунтованої критики», - цитує Інну Богословську прес-служба Партії регіонів.

«Давайте не кривити душею. Навіть у в`язниці Тимошенко може дозволити собі набагато більше, ніж звичайний в`язень. Але простих громадян намагаються переконати в тому, що їй некомфортно, що немає в неї особистого масажиста і інше. Насправді, мало кого цікавить, є у неї особистий масажист, візажист або перукар чи ні. Не в цьому ж суть справи. Лікарі рекомендували Тимошенко масаж. Їй у цьому питанні пішли назустріч. І чим це обернулося? Черговими докорами з вуст її прихильників», - зазначила парламентарій.

За словами Інни Богословської, вона із задоволенням підтримала б прес-секретаря Тимошенко. «Якщо б та, приміром, закликала подавати дві точки зору або перевіряти інформацію в інших джерелах. Але ж вона цього не зробила», - резюмувала депутат-регіонал.