Діабетики: використовуємо останні краплі вітчизняного інсуліну

Більш як 100 представників «Українського діабетичного союзу» сьогодні пікетували Адміністрацію Президента України з вимогою повернути завод з виробництва інсуліну «Індар» у державну власність, притягнути до відповідальності винних у крадіжці державного пакета акцій, виконати відповідні доручення Президента.

Про це УНІАН повідомила голова «Українського діабетичного союзу» Галина ЛИТВИНЕНКО, відзначивши, що відповідне звернення було передано в АП.

За словами Г.ЛИТВИНЕНКО, «нам відомо, що завод працює на залишках сировини. Ми всі - інсулінозалежні люди. Використовуємо останні краплі ліків, які у нас є. Лікарі всім рекомендують переходити на імпортні інсуліни».

Голова «Українського діабетичного союзу» також повідомила, що за 6 місяців, упродовж яких її організація передала понад 30 звернень до Президента й інших представників влади про грубе невиконання відповідальними чиновниками і правоохоронними органами доручень Президента України, одержано самі відписки. При цьому декілька засідань суду з питання повернення «Індару» у держвласність у вересні-грудні 2011 р. закінчилися самовідвід суддів, які відмовляються ухвалювати рішення.

За її словами, компанія Stroke Holdings Limited, зарегистрирована в офшорній державі Беліз, була оголошена власником 70% акцій ЗАТ «Індар». Після цього менеджмент й основних фахівців підприємства, які володіють технологіями, було звільнено. При цьому ще в 2007 році постановою прем`єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА ЗАТ «Індар» було внесено до списку об`єктів, які не підлягають приватизації, а 6 липня 2010 року Президент В.ЯНУКОВИЧ звільнив за порушення присяги суддю Носовського районного суду Чернігівської області, який своїм рішенням призвів до незаконного відчуження з власності ДАК «Укрмедпром» пакета акцій на користь Stroke Holdings Limited.

«Більш як 10 років громадські організації і держава борються за інсуліновий завод з різними групами тих, хто намагається взяти завод під контроль з метою знищення українського виробництва, і в 2011 році їм це вдалося. Упродовж півроку ми намагаємося звернутися до Президента і вищих посадовців країни, просимо бодай якогось захисту. Але поки що державні органи саботують розпорядження Президента», - прокоментувала ситуацію Г.ЛИТВИНЕНКО.

Разом з тим, вона наголосила, що затягувати з поверненням заводу державі і фахівцям не можна – вживати заходів потрібно вже зараз, невідкладно, доки можна відновити унікальне виробництво, яке більш як 10 років було гарантом забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет в Україні.

«Через два місяці ті люди, які зараз управляють заводом, підуть звідти самі, бо знищать ринок українського інсуліну. Це робиться для того, аби купувався інсулін іноземного виробництва, за ціною в 3-4 рази дорожчого від українського», - сказала Г.ЛИТВИНЕНКО.

Довідка УНІАН. ЗАТ ”Індар” засновано 14 серпня 1997 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України ”Про організацію виробництва вітчизняних інсулінів”. Підприємство випускає більш як 60% інсулінів, вироблюваних в Україні.

У 2000 році держава внесла свої 70,7% акцій ”Індару” до статутного фонду ДАК ”Укрмедпром”.

У 2007 році розпорядженням уряду Віктора ЯНУКОВИЧА «Індар» було внесено до списку підприємств, які не підлягають приватизації.

Попри це, в 2008 році 70,7% акцій заводу придбала компанія Storke Holdings Limited. Це рішення було оскаржено в суді, і три роки триває судовий розгляд. У лютому 2010 року Носовський районний суд Чернігівської області виніс ухвалу, яка легалізувала відчуження акцій заводу “Індар” у “Укрмедпрому” для їх подальшій реалізації. Суддю, який виніс дану ухвалу було згодом звільнено Віктором ЯНУКОВИЧЕМ за порушення присяги суддів.

8 липня 2011 року близько сотні бійців «Беркута» увірвалася на територію заводу, аби завести представників нових власників підприємства - Євгена КОНОНЕНКА, призначеного керівником підприємства офшорною компанією Stroke Holdings Limited і Світлану ГРАБАРЧУК, яка діє від імені офшорної компанії Stroke Holdings Limited.

9 вересня 2011 року Господарський суд Києва за позовом Генеральної прокуратури України визнав за державою право власності на пакет акцій ЗАТ "Індар", які незаконно були передані офшорній компанії "Сторк Холдінгз Лімітед". Таким чином, суд визнав за державою в особі Державної акціонерної компанії "Укрмедпром" право власності на 11 437 581 акцію ЗАТ "Індар", які витребувані у вказаної компанії і повинні бути повернені державі, повідомили в ГПУ.

Зараз це рішення суду знаходиться на апеляційному розгляді в Апеляційному господарському суді Києва.

У жовтні 2011 року депутати створили Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради з питань розслідування ситуації, що склалася на підприємстві "Індар" і його повернення в державну власність.