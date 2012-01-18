Черновецького забрала «швидка»?
19:13, 18 січня 2012Політика
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З його квартири в Ізраїлі
Мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО забрала «швидка допомога» з його квартири в Ізраїлі.
Про це ТСН.Особливе стало відомо з власних джерел. Цю інформацію прес-служба Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО ані підтвердити, ані спростувати не може.
Як повідомлялося, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ практично не з`являється на робочому місці з листопада 2010 року, коли головою КМДА був призначений Олександр ПОПОВ.
Влітку ЗМІ повідомляли, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ знаходиться в Ізраїлі, громадянином якого є вже 17 років.
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