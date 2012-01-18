Мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО забрала «швидка допомога» з його квартири в Ізраїлі.

Про це ТСН.Особливе стало відомо з власних джерел. Цю інформацію прес-служба Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО ані підтвердити, ані спростувати не може.

Як повідомлялося, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ практично не з`являється на робочому місці з листопада 2010 року, коли головою КМДА був призначений Олександр ПОПОВ.

Влітку ЗМІ повідомляли, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ знаходиться в Ізраїлі, громадянином якого є вже 17 років.