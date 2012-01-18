Депутати ЄС прийшли на засідання у футболках «Звільніть Юлію»

Представники Європейської народної партії у Європарламенті прийшли на сьогоднішнє пленарне засідання у Страсбурзі у футболках з надписом "Free Yulia" ("Звільніть Юлію").

Як повідомляє офіційний сайт Юлії ТИМОШЕНКО, євродепутат від Італії Лічія РОНЦУЛЛІ, виступаючи у такій футболці, заявила, що відстоювання прав лідера української опозиції, екс-прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО, яка перебуває у в’язниці за абсурдними звинуваченнями, та її звільнення мають стати пріоритетом для новообраного голови Європейського парламенту Мартіна ШУЛЬЦА.

"Тому я прошу Вас, пане президенте, здійснити свій перший візит до ТИМОШЕНКО", – сказала Л.РОНЦУЛЛІ, яку цитує Euronews.

Виступ представниці Італії отримав велику підтримку в залі Європарламенту.