ГД "Вперед!": Соборність сьогодні - це солідарність

Громадські організації з усієї України відзначать День Соборності у Києві акцією «Україна єдина». Про це повідомив співголова Громадянського руху «Вперед!» Андрій ПАНАЕТОВ, повідомили УНІАН у прес-службі організації.

За його словами, серед організаторів акції - Громадянський рух «Вперед!», Всеукраїнський комітет «Наступ», Громадянське об’єднання «За правову державу», Громадська організація «Підприємці Поділля» та інші. Розпочнеться захід о 10 ранку на Парковому (пішохідному) мості.

Як відзначив А.ПАНАЕТОВ, сьогодні громадяни втратили будь-яку довіру до політиків, а тому настав час, коли майбутнє України на пряму залежить від соборності суспільства, від його дій.

«Зараз як ніколи для України важлива соборність, солідарність усіх її громадян. Тому акція «Україна єдина» – це громадянський День Соборності. Це день, коли громадські активісти з усієї України не залежно від віри та поличних поглядів спільним потужним голосом висловлять свою підтримку не якійсь ідеології, а майбутньому України. Вони зберуться у Києві, аби продемонструвати єдність суспільства, єдність думок та єдність дій», - сказав він.

А.ПАНАЕТОВ підкреслив, що попри внутрішні і зовнішні намагання, Україна єдина і її не розділити. Він наголосив, що сьогодні як ніколи майбутні перспективи України залежать від позиції громадян, а не політичних сил.

«Соборність сьогодні – це солідарність. Соборність України – це єднання суспільства, оскільки для збереження країни нам треба діяти разом. Ми закликаємо всі громадські організації, всі протестні рухи з різних частин України долучитися до нашої ініціативи і спільно відзначити цей День Соборності, продемонструвавши таким чином соборність громади», - сказав він.

Співголова «Вперед!» повідомив, що до участі у заході запрошені не тільки громадські діячі, а й політики різних рангів, які докладають зусилля до розбудови демократичної України.

Нагадаємо, День Соборності відзначається в Україні 22 січня.