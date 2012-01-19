ДПтСУ: Іващенко не потребує особливого лікування

За результатами дообстеження медики констатували, що колишній тимчасово виконуючий обов`язки міністра оборони України Валерій ІВАЩЕНКО, який вже півтора роки утримується у Київському СІЗО, не потребує лікування у спецзакладах Міністерства охорони здоров’я.

Про це йдеться в оприлюдненому на сайті Державної пенітенціарної служби України прес-релізі.

У рамках виконання рекомендацій комісії МОЗ України від 13 січня 2012 року, 17 січня В.ІВАЩЕНКУ було проведено інструментальне обстеження стану його здоров’я (магніто-резонансну томографію, рентгенографію, електронейроміографію) в одному із закладів охорони здоров’я м.Києва.

«За результатами проведення цього обстеження лікарями було констатовано, що лікування у спеціалізованих закладах МОЗ України В.ІВАЩЕНКО наразі не потребує, стан його здоров’я членами комісії визначається як задовільний», - наголошує ДПтСУ.

За підсумками інструментального обстеження та медогляду В.ІВАЩЕНКУ було призначено курс медикаментозного лікування, яке він буде проходити в межах медико-санітарної частини Київського СІЗО.

Як повідомляв УНІАН, 11 січня адвокати В.ІВАЩЕНКА заявили, що їхній підзахисний перебуває у критичному стані.

«Стан здоров`я Валерія ІВАЩЕНКА настільки критичний, що для того, щоб встати з ліжка, йому необхідно витратити мінімум півтори години. Саме стільки часу йде у нього на проведення маніпуляцій, пов`язаних зі спробою запуску своєї опорно-рухової системи: вранці болі у хребті у нього настільки загострюються, що він змушений звертатися до медперсоналу СІЗО для отримання знеболюючих медичних препаратів, чітко усвідомлюючи при цьому згубність таких препаратів для організму, але без них він взагалі не може піднятися з ліжка», - сказав один з адвокатів Борис НЕЧИПОРЕНКО.

Адвокати направили звернення на ім`я заступника генпрокурора Анатолія ПРИШКА з проханням взяти під особистий контроль організацію лікування їх підзахисного у зв`язку з різким погіршенням стану його здоров`я.