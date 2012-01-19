Королевська пропонує Кличку зустрітися й поговорити

Лідер Української соціал-демократичної партії (УСДП), народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина») Наталія КОРОЛЕВСЬКА запропонувала лідеру політичної партії «УДАР» Віталію КЛИЧКУ провести публічне обговорення виборчих цілей та формату співпраці демократичних опозиційних сил під час парламентських виборів-2012.

Про це йдеться у листі-відповіді Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ на ініціативу В.КЛИЧКА щодо підписання між опозиційними силами Угоди про співпрацю під час виборів до Верховної Ради України, повідомили УНІАН у прес-службі УСДП.

«Згідно з рішенням Правління Політичної ради Української соціал-демократичної партії, на якому було розглянуто Ваші пропозиції, пропоную Вам провести публічне обговорення виборчих цілей 2012 року, а також стратегічних цілей, завдань та формату співпраці демократичних опозиційних сил після формування наступного складу Верховної Ради. Для цього пропоную зустрітися найближчим часом, у зручний для Вас час», – зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Принциповими вимогами до діалогу, йдеться у листі, мають стати: публічність, рівноправність усіх учасників діалогу та максимальне залучення громадянського суспільства до політичного процесу. «Обговорення об’єднавчих ініціатив має бути цілком відкритим. Опозиція повинна повернути довіру суспільства та здобути всенародну більшість у наступному парламенті», – заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Крім того, на її думку, результатами об’єднавчого діалогу мали б стати: спільна декларація цінностей і цілей демократичної опозиції, деталізовані механізми висування і узгодження кандидатів від опозиції та програма дій у парламенті після виборів. «Викликає великі сумніви так званий «квотний» принцип формування єдиного списку опозиційних сил як такий, що не відповідає запиту суспільства на участь у політичному процесі та на оновлення політичних сил. У процесі узгодження демократичних кандидатів максимально широку участь повинні взяти нові обличчя – представники громадянського суспільства», – наголосила депутат.

«Переконана, спільними зусиллями ми зможемо сформувати нову якість політики в Україні, заснованої на принципах відкритості, прозорості та суспільної довіри», – зазначає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Народний депутат звернулася до керівників партій-членів Блоку Юлії Тимошенко з пропозицією обговорити лист лідера «УДАРу» та інші об’єднавчі пропозиції. «Основні підходи до об`єднання опозиції були викладені у відкритому листі Юлії ТИМОШЕНКО від 20 грудня. Вважаю, що Блок Юлії Тимошенко повинен уважно ставитися до всіх об`єднавчих ініціатив, які не суперечать принципам, що закладені у листі нашого лідера», - підкреслила Н.КОРОЛЕВСЬКА.