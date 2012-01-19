Янукович привітав християн із Богоявленням

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав християнську спільноту із Хрещенням Ісусовим та Богоявленням.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що вже понад тисячу років на честь великої євангельської події хрещення у річці Йордан християни України проводять освячення води, яка набуває в цей день могутньої сили.

“Вірю, що цілюща йорданська вода зробить усіх нас здоровими та дужими, помисли - світлими, а вчинки - чистими і благородними. Бажаю вам міцного здоров`я, щастя, миру й добра”, - наголосив він.