Відставка Ярошенка - не остання в уряді?

Відставка міністра фінансів України Федора ЯРОШЕНКА не остання кадрова перестановка в уряді.

Про це пише газета “Известия в Украине» (№ 8 від 19 січня) з посиланням на джерело, яке добре знається на кадровій політиці Президента Віктора ЯНУКОВИЧА.

«Ближчим часом буде ще не одна відставка», - сказав співрозмовник видання.

Водночас, він зазначив, що прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ допрацює на своїй посаді, щонайменше, до закінчення парламентських виборів, коли яснішим стане новий політичний «ландшафт».

Як повідомляв УНІАН, 18 січня Президент України В.ЯНУКОВИЧ прийняв відставку Федора ЯРОШЕНКА з посади міністра фінансів.

Того ж дня на цю посаду було призначено Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО, який раніше очолював СБУ.