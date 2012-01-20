Королевська вимагає від слідчого СБУ зустрічі з Тимошенко

Лідер Української соціал-демократичної партії (УСДП), народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина») Наталія КОРОЛЕВСЬКА звернулася до начальника слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Харківській області з проханням дозволити зустріч з лідером української опозиції Юлею ТИМОШЕНКО 3 лютого.

«Мета мого прохання полягає у тому, щоб по-людськи підтримати її, особисто з’ясувати питання щодо стану її здоров’я, самопочуття та умов утримання», - зазначила у своєму листі народний депутат, повідомили УНІАН у прес-службі УСДП.

Ще однією метою зустрічі з лідером української опозиції є обговорення поточної політичної ситуації та спільний план дій демократичних сил на парламентських виборах.

«Крім того, до мене, як народного депутата України, постійно надходять вимоги виборців безпосередньо ознайомитись з умовами утримання і станом здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО», - зазначила лідер УСДП.

Звернення спрямоване до начальника слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Харківській області – «як до особи, до компетенції якої належить вирішення питання щодо надання побачення з Ю.ТИМОШЕНКО».

Ю.ТИМОШЕНКО зараз перебуває в Качанівській виправній колонії №54 м. Харкова.

Нагадаємо, Н.КОРОЛЕВСЬКА 9 листопада 2011 року подала скаргу в Окружний Адміністративний суд Києва на суддю Печерського райсуду Києва Родіона КІРЄЄВА через його відмови дозволити їй побачення з Ю.ТИМОШЕНКО на території Лук`янівського СІЗО. Після відмови у розгляді скарги, народний депутат подала апеляцію до Апеляційного суду Києва.