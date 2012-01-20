Данилишин: європейські соціалісти вже шкодують, що зв'язалися з ПР

Опозиційним силам України, зокрема «Фронту змін» Арсенія ЯЦЕНЮКА та Українській соціал-демократичній партії Наталії КОРОЛЕВСЬКОЇ необхідно тісніше працювати з депутатськими групами Європейського парламенту.

Про це в коментарі УНІАН заявив екс-міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН, який одержав політичний притулок у Чехії.

«Оскільки вже багато років партія «Батьківщина» працює з Європейською народною партією для налагодження тіснішої співпраці, партії «Фронт змін» треба активніше працювати з групою нових лібералів, а УСДП – з альянсом соціалістів і демократів, представник яких зараз очолив Європарламент», - вважає Б.ДАНИЛИШИН.

Він зазначив, що європейські соціал-демократи зараз «не дуже утішно» відгукуються про підписання меморандуму про співпрацю з Партією регіонів у 2010 році, і велика ймовірність припинення такої співпраці.

«Я думаю, що зараз КОРОЛЕВСЬКІЙ як голові партії соціал-демократичного спрямування в Україні варто піти на підписання нового меморандуму з альянсом соціалістів і демократами в Європарламенті, щоб розширити можливість донесення до євродепутатів інформації про реальну ситуацію в Україні, настрої в суспільстві і активніше просувати свою позицію на європейському просторі», - зазначив Б.ДАНИЛИШИН.

Він також зазначив, що останнім часом критика ситуації в Україні з боку євродепутатів посилилася. Крім того, Б.ДАНИЛИШИН прогнозує, що незабаром критика з боку соціал-демократів може посилитися.

«Думаю, що найближчим часом ми почуємо нові критичні заяви. Негативна оцінка вже звучала від представників Німеччини, Австрії, Данії. Днями австрійський європарламентарій з фракції соціал-демократів Ханнес СВОБОДА прямо сказав, що Україну вже неможливо вважати демократією.

На його думку процеси над лідерами опозиції, зокрема над Юлією ТИМОШЕНКО, мають політичний характер, і не тільки унеможливлюють підписання угоди про асоціацію між Україною і ЄС. Така ситуація, зазначив депутат, може призвести до припинення співпраці європейських соціалістів з Партією регіонів вже найближчим часом», - сказав Б.ДАНИЛИШИН.

Він зазначив, що не раз спілкувався з представниками європейського альянсу, які уважно відстежують ситуацію в Україні, реальні кроки правлячої партії, питання свободи і дотримання демократичних прав і свобод людей.

«Я думаю, що останні дослідження Данської правозахисної групи, доповідь Моніторингового комітету Ради Європи теж показує неоднозначне ставлення членів Європарламенту до подій в Україні. На мій погляд, тут основну роль відіграють і події найближчого часу - 26 січня, коли слухатиметься доповідь щодо України. Рішення, які можуть бути там прийняті, будуть не дуже приємні для нинішньої влади в Україні», - заявив Б.ДАНИЛИШИН.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2010 р. Партія регіонів і група прогресивного альянсу соціалістів і демократів у Європарламенті підписали меморандум про співпрацю.

Згідно з документом, співпраця насамперед спрямована на поглиблення обізнаності і створення форуму для широкої дискусії щодо політичної ситуації в Україні і Європейському Союзі, обговорення процесів європейської інтеграції України, надання інформації щодо структур і політики соціал-демократичного руху в ЄС, а також на підтримку прагнення Партії регіонів подолати нинішню ситуацію серйозного партійно-політичного протистояння і встановити в Україні клімат демократичної згуртованості, включаючи посилення демократичних інститутів і верховенство права, а також подальший вільний розвиток ЗМІ.