Янукович ввів до складу РНБО Рокитського

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ввів до складу Ради національної безпеки і оборони України першого заступника голови Служби безпеки України - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України Володимира РОКИТСЬКОГО.

Текст відповідного указу розміщений на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня Президент призначив Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО міністром фінансів, звільнивши його з посади голови СБУ.

19 січня В.ЯНУКОВИЧ підписав указ про призначення тимчасово виконувачем обов`язки голови СБУ В.РОКИТСЬКОГО.