Білборди Януковича закидали фарбою у Сімферополі

Українська Народна Партія заявляє, що на в`їзді до Сімферополя невідомі закидали фарбою кілька білбордів з портретами Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і його привітанням з новорічними святами.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кримської організації УНП.

На думку лідера кримської УНП Олега ФОМУШКІНА, влада сама провокує людей на подібні дії, виставляючи охорону біля рекламних щитів із зображенням В.ЯНУКОВИЧА і порушуючи кримінальні справи через псування білбордів.

«Хоча влада має зробити висновки, що таким чином суспільство висловлює своє ставлення до неї і до Президента, який є обличчям нинішньої влади, на якого народ більше не бажає дивитися. А якщо суспільство дратують подібні звернення Президента, то і не потрібно вивішувати його портрети, які діють на українців як червоний колір на бика», - сказав О.ФОМУШКІН.

Як повідомляв УНІАН, у січні у Києві, Львові, Запоріжжі, Севастополі, Рівненській, Закарпатській, Луганській, Вінницькій і Волинській областях невідомі закидали фарбою або порвали білборди із зображенням В.ЯНУКОВИЧА і привітанням з новорічними святами. Міліція Львова порушила кримінальну справу за фактом псування білборду за статтею 296 Кримінального кодексу (хуліганство).