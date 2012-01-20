У ГПУ вважають, що Луценко в суді ламав комедію

У Генеральній прокуратурі України вважають, що екс-міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО навмисно зриває судові засідання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив представник державного обвинувачення Дмитро ЛОБАНЬ.

«Сьогодні Юрій ЛУЦЕНКО свідомо відмовився від участі у судовому засіданні. Хоча, за даними пенітенціарної системи, протипоказань щодо участі у судовому засіданні не було», - сказав Д.ЛОБАНЬ.

Він зауважив, що це не перший випадок, коли Ю.ЛУЦЕНКО та його захисники затягують розгляд справи. Зокрема, за його словами, вчора під час судового засідання захисники Ю.ЛУЦЕНКА залишили свого підзахисного, і через це суд змушений був оголосити перерву на дві години.

Крім того, додав Д.ЛОБАНЬ, протягом півтори години народні депутати, які були присутні на судовому засіданні, відмовлялися виконати рішення суду і залишити через неналежну поведінку судове засідання.

Д.ЛОБАНЬ наголосив, що всього по справі Ю.ЛУЦЕНКА вже було допитано 83 свідка, і всі вони підтвердили фактичні обставини інкримінованого злочину.

Водночас, за словами представника держобвинувачення, захист навмисне спотворює громадську думку і поширює ті відомості, які були б вигідні тільки підсудному.

Відповідаючи на запитання, чи існує офіційний медичний документ, який би підтверджував, що стан здоров’я Ю.ЛУЦЕНКА не перешкоджає йому брати участь у судовому засіданні, Д.ЛОБАНЬ зауважив, що на сайті Державної пенітенціарної системи є відповідне інформаційне повідомлення. «Я керуюся тими висновками, які мають фахівці… У мене немає підстав їм не довіряти», - сказав він.

Більше того, зауважив прокурор, незадовільний стан здоров’я Ю.ЛУЦЕНКА вчора був інсценований. Зокрема, коментуючи фото, яке з’явилося в ЗМІ, де Ю.ЛУЦЕНКО лежить на лавці, Д.ЛОБАНЬ зауважив, що народний депутат Володимир АР’ЄВ підійшов до Ю.ЛУЦЕНКА, попросив його лягти на лавку і сфотографував його. «Народний депутат АР’ЄВ дістав свій телефон з фотокамерою, попросив ЛУЦЕНКА лягти на лавку, сфотографував його…», - сказав Д.ЛОБАНЬ.

Оцінюючи тривалість самого засідання Печерського райсуду Києва 19 січня (близько 14 годин – УНІАН) представник держобвинувачення наголосив, що «вийде цілком нормальне судове засідання по часу, якщо виключити із загального часу всі перерви».

Д.ЛОБАНЬ також наголосив, що прокуратура не буде ініціювати примусового привезення до суду Ю.ЛУЦЕНКА наступного разу, якщо він знову сам не погодиться на це. «Така процедура не передбачена КПК, як примусовий привід до суду особи, яка знаходиться в СІЗО», - сказав він.