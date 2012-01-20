Громадські організації з усієї України в День Соборності з’їдуться до Києва

Численні громадські організації з усієї України заявили про приєднання 22 січня до Громадянського Дня Соборності «Україна єдина» та про готовність підписати Маніфест громадянської солідарності.

Як повідомили УНІАН у всеукраїнській громадській організації «Громадянський рух «Вперед!», про це заявив співголова руху Андрій ПАНАЕТОВ.

«Як тільки було оголошено про проведення заходу, про свою участь у ньому заявили такі організації як Союз перевізників та громадське об’єднання «За правову державу». До нас щодня долучаються нові організації, які делегують своїх представників у Київ 22 січня. Про своє рішення відзначити разом з нами Громадянський День Соборності заявили представники чорнобильського руху України, а також Асоціація фермерів України. Раніше про участь у заході повідомили такі об’єднання як «Діти війни» та «Академія культурної спадщини українського козацтва», - сказав він.

А.ПАНАЕТОВ зазначив, що єдність настільки різних громадських організацій яскраво демонструє прагнення змін не якоїсь окремої соціальної групи, а всього суспільства. Тому заплановане під час заходу підписання Маніфесту громадянської солідарності має закріпити спільність поглядів та вимог. А.ПАНАЕТОВ наголосив, що Маніфест відкритий для підписання усіма зацікавленими організаціями та політичними силами. Ознайомитись з текстом документу можна на сайті Громадянського руху «Вперед!».

Він нагадав, що до участі у заході також запрошені представники опозиційних сил. За його словами, вчора усім учасникам Комітету опору диктатурі, а також партії «УДАР» Віталія Кличка та «Громадянській позиції» Анатолія ГРИЦЕНКА були направлені листи з пропозицією долучатися до акції та підписати Маніфест громадянської солідарності.

Як повідомляв УНІАН, ініціаторами акції Громадянський День Соборності «Україна єдина», що відбудеться 22 січня у Києві, виступили громадські організації, серед яких Громадянський рух «Вперед!», Всеукраїнський комітет «Наступ», громадська організація «Підприємці Поділля», профспілкові організації.

Захід розпочнеться о 10.00 на Парковому (пішохідному) мості через Дніпро.