Відсьогодні стає легше поїхати до Криму

15:40, 28 травня 2006
Політика
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Додаткових потягів набагато більше ніж торік

"Укрзалізниця"  відкриває літній сезон. Відсьогодні введено додаткові поїзди до Євпаторії, Севастополя, Феодосії та Айвазовська.

Загалом для перевезення пасажирів у літній період курсуватимуть на 24 потяги більше, ніж торік.

Окрім того, укрзалізниця обіцяє відкрити 230 додаткових кас, зокрема, 7 пересувних у Кримському регіоні.

5 канал

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