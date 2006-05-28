Відсьогодні стає легше поїхати до Криму

Додаткових потягів набагато більше ніж торік

"Укрзалізниця" відкриває літній сезон. Відсьогодні введено додаткові поїзди до Євпаторії, Севастополя, Феодосії та Айвазовська. Загалом для перевезення пасажирів у літній період курсуватимуть на 24 потяги більше, ніж торік. Окрім того, укрзалізниця обіцяє відкрити 230 додаткових кас, зокрема, 7 пересувних у Кримському регіоні. 5 канал

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