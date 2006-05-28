На Майдані презентована гігантська футболка (фоторепортаж)
17:09, 28 травня 2006Політика
1384
там ледве вистачило для цього місця
27 травня в Києві на Майдані Незалежності відбулась презентація гігантської жовто-блакитної футболки - символу підтримки української футбольної збірної в червневому Чемпіонаті миру-2006.
З цією футболкою вболівальники української збірної з футболу поїдуть на чемпіонат світу в Німеччині. У створенні виробу розміром 34 на 30 метрів з написом Ukraine взяли участь прихильники української команди.
З кожним відправленим SMS-повідомленням розмір футболки збільшувався на декілька сантиметрів. Всього було відправлено 39729 повідомлень.
Футболка гігантських розмірів була зареєстрована "Книгою рекордів України".
Фото Сергія Светлицького / УНІАН
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter