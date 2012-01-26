Банкова божиться, що прохання про перенесення Дня Свободи - справжні

Адміністрація Президента України наполягає на автентичності листів від громадських організацій стосовно перенесення дати святкування Дня Свободи.

Про це йдеться у відповіді керівника Головного управління забезпечення доступу до публічної інформації Адміністрації Президента України Дениса ІВАНЕСКА на інформаційний запит УНІАН.

Д.ІВАНЕСКО стверджує, що звернення від громадських організацій, які надходили на ім’я Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, зареєстровані та зберігаються в Адміністрації Президента України.

За його словами, звернення, які надійшли на адресу глави держави від представників громадських організацій, надруковані на бланках цих організацій, складені з дотриманням норм діловодства, містять оригінальний підпис і печатку, а також всі необхідні вихідні реквізити, тому “не викликають об’єктивних сумнівів у їх правдивості”.

«Стосовно запитуваних Вами листів від двох організацій повідомляю, що лист від Кіровоградської обласної організації інвалідів Всеукраїнської організації «Союз організацій інвалідів України» надійшов за підписом керівника цієї організації, представника Національної асамблеї інвалідів України в Кіровоградській області Сергія ПОДОРОЖНОГО. «Указ Президента України 2005 року про відзначення Дня Свободи в день так званої «Помаранчевої революції» - крок, що було вчинено на угоду тимчасовим політичним інтересам. Це був прояв звичайного політиканства. Насправді ж ця дата у свідомості українців асоціюється не з «особистою свободою» та «свободою політичного вибору», а із роз’єднанням суспільства на «Схід» та «Захід», на «помаранчевих» та «біло-блакитних». Даний указ тільки посилив політичне протистояння в державі», - йдеться у листі.

Лист від Вінницької обласної Організації ветеранів України підписаний першим заступником глави організації Миколою КОСТІНИМ. «Звертаємося до Вас з проханням визначити указом святкування Дня Свободи у нашій державі щорічно в день, … який дійсно символізує пробудження духу свободи та єдності всього Українського народу», - йдеться в цьому листі», – зазначається у відповіді керівника управління АП.

Разом з тим Д.ІВАНЕСКО зазначив, що після видання Указу Президента України «Про відзначення в Україні деяких пам’ятних дат та професійних свят» та оприлюднення переліку громадських організацій, які надіслали листи з відповідною ініціативою, одна з цих організацій звернулася до Адміністрації Президента України з проханням відкликати свій лист. «Київська обласна організація «Товариства Червоного хреста України» вибачилася за незручності та повідомила, що лист із викладом громадянської позиції регіонального осередку не був узгоджений з керівництвом центрального апарату організації. На цей факт справедливо звернула увагу Анна ЯЩЕНКО в публікації «Хто сфабрикував звернення до Януковича про скасування Дня Свободи?»./УНІАН, 18.01.2012/», – зауважив Д.ІВАНЕСКО.

«Вважаю за доцільне підкреслити, що до Президента України звернулося більше десяти громадських організацій з пропозиціями перенести відзначення Дня Свободи на іншу дату. Пропозиції були враховані під час підготовки відповідного Указу глави держави”, – додав Д.ІВАНЕСКО.

Як повідомляв УНІАН, Президент В.ЯНУКОВИЧ своїм указом переніс святкування Дня Свободи з 22 листопада, як це було визначено рішенням попереднього Президента Віктора ЮЩЕНКА на честь початку у цей день 2004 року масових акцій протесту проти фальсифікацій на виборах Президента, на 22 січня.

У відповідь на інформаційний запит Інтернет-видання “Українська правда” Д.ІВАНЕСКО зазначив, що таке рішення В.ЯНУКОВИЧ ухвалив на прохання низки громадських організацій, які звернулись до АП з відповідними листами. Натомість в інтерв’ю УНІАН голови та представники ряду цих організацій зазначили, що подібних листів до АП не готували і не надсилали.