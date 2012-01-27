ПАРЄ виступає за негайні зміни в судах і прокуратурі України

Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) виступає за негайні зміни в системі юстиції України. Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в резолюції “Функціонування демократичних інституцій в Україні”, схваленій сьогодні на сесії ПАРЄ в Страсбурзі.

За резолюцію проголосували 69 депутатів, проти - 8, утрималися - 14.

У документі зазначається наявність значної кількості порушень в ході судових процесів проти колишніх українських урядовців, що, на думку членів ПАРЄ, є результатом недосконалості судової системи України.

Серед проблем української системи юстиції Асамблея називає відсутність незалежності суддів, надмірне застосування та надмірні терміни попереднього ув’язнення, відсутність рівності у процесах між прокурорами та захистом.

“(Асамблея – УНІАН) підтверджує свою глибоку стурбованість відсутністю незалежності судової системи і розглядає це, як принциповий виклик судовій системі країни”, - написано в документі.

В резолюції зазначається, що нинішня система призначення суддів підриває принцип незалежності судочинства. У зв’язку з чим в документі міститься заклик скасувати, або значно скоротити 5-річний випробувальний термін для суддів, а також виключити Верховну Раду з процесу призначення суддів.

Депутати висловили думку, що протягом випробувального періоду судді не повинні головувати в судах щодо політично-чутливих чи складних справ.

Крім того, в резолюції зазначається, що принцип формування Вищої ради юстиції суперечить принципу розподілу влади і також підриває незалежність судочинства. При цьому, європейські депутати висловилися за заклик до української влади щодо внесення змін до принципу формування Вищої ради юстиції, які б унеможливили потрапляння до неї представників Верховної Ради, Президента та Генеральної прокуратури. На думку ПАРЄ, до внесення відповідних змін до закону, ці три державні інституції мали б призначати виключно неполітичних членів до цього органу.

У документі також висловлюється стурбованість щодо повідомлень про застосування дисциплінарних дій та звільнення суддів Вищою радою юстиції України на підставі скарг прокуратури, за рішення суддів, які суперечили вимогам прокурорів в судових процесів.

“Така практика не сумісна з принципом верховенства права та має бути негайно припинена”, - написано в резолюції.

Члени ПАРЄ також висловили глибоку стурбованість надмірним застосуванням попереднього ув’язнення, “часто без виправданих чи обґрунтованих причин”.

При цьому, у резолюції відзначено, що незаконне та надмірне попереднє ув’язнення є одним з найголовніших питань, що оскаржується українцями в Європейському суді з прав людини.

У зв’язку з чим члени Асамблеї закликали українську владу забезпечити в Кримінальному кодексі України чітку процедуру перегляду законності та терміну попереднього ув’язнення, а також забезпечити, щоб попереднє ув’язнення застосовувалося лише, як останній засіб виключно на підставі добре обґрунтованого рішення суду.

У резолюції також висловлюється стурбованість тенденцією схиляння судів до позиції прокуратури і міститься заклик до влади забезпечити рівність прокурорів та захисту в Кримінальному кодексі та на практиці.

Зокрема, в документі відзначається необхідність забезпечити надання захисту копії судової справи та розумного часу для ознайомлення з нею.

Депутати також привітали новий проект Кримінально-процесуального кодексу, поданого Президентом України на розгляд Верховній Раді, і закликали український парламент швидко схвалити цей закон, взявши до уваги рекомендації Ради Європи.

Крім того, Асамблея висловила жаль щодо того, що реформа Генеральної прокуратури ще не здійснена, в результаті чого прокуратура залишається надмірно централізованою інституцією з надмірними повноваженнями.