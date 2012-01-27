Азаров знайшов перфоратор на газпромівський «залізобетон»

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ відзначає складність переговорів з Російською Федерацією про зниження ціни на газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з профспілковими організаціями.

«Ви, мабуть, знаєте, ведуться дуже складні переговори з росіянами. Вони вважають цей контракт - як МІЛЛЕР, глава «Газпрому», сказав - «залізобетонним». А чим пробивається залізобетон?.. Ось так ми зараз і підбираємо (чим би пробити – УНІАН)», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він нагадав, що Рада національної безпеки та оборони прийняла рішення про скорочення споживання газу і пошуку альтернативних джерел.

«Недавно відбулося засідання РНБО. Було прийняте принципове рішення піти на енергозбереження - скорочення споживання газу, альтернативні джерела палива і альтернативні джерела постачання. Ось це наша відповідь – перфоратор на залізобетонний контракт, який підписаний був у 2009 році», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, на початку року Україна заявила про намір купити в 2012 році в РФ лише 27 мільярдів кубометрів газу із законтрактованих 52 мільярдів, що російська влада вважає порушенням договору і заявляє, що українці, за контрактом, у будь-якому разі мають заплатити за 33 мільярди кубометрів газу: через умову "бери або плати".

Українська влада планує обмежити закупівлю газу з Росії через його дуже високу ціну, яка в першому кварталі ц.р. порівняно з першим кварталом минулого року зросла на більш ніж 50% - до 415 доларів за тисячу кубометрів.