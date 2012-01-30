Чалий не поділяє оптимізму щодо виконання владою рекомендацій ПАРЄ

Заступник генерального директора Центру Разумкова Валерій Чалий не поділяє оптимізму щодо виконання українською владою рекомендацій Парламентської Асамблеї Ради Європи, викладених у резолюції.

«Я поки не бачу бажання влади вирішити питання щодо зміни ситуації в Україні. З’являється лише формальна реакція на зауваження Європи. Формально – це буде виглядати як прийняття ще деяких законів, можливо, створення певних структур, які начебто боротимуться з корупцією, але ключове питання – це допуск повноцінної участі опозиції до конкурентного політичного процесу. У розумінні європейців це зводиться до питання участі Юлії Тимошенко і Юрія Луценка у парламентських виборах. Я розумію, що з огляду на позицію нинішньої влади це виглядає майже нереалістично, але це не натяк, а чітка позиція», – заявив Чалий в коментарі Тижню.

За словами експерта, хоч в резолюції ПАРЄ не визначено чітких дат для врахування рекомендацій організації, однак, ключовим для України буде період проведення парламентських виборів.

«Це проміжний текст ПАРЄ. Наступним етапом буде відвідування України доповідачами організації Майліс Репс та Маріеттою де Пурбе-Лінден у березні цього року. Результати їх візиту підіб’ють підсумки аналізу ситуації в Україні для формування звіту стосовно дотримання обов’язків, які Україна брала на себе при вступі до Ради Європи. І звичайно ключовими будуть парламентські вибори. Саме ці два часових етапи є найбільш важливими. Вважаю, що остаточна оцінка щодо довгострокових перспектив України може прозвучати після парламентських виборів залежно від їх перебігу», – зазначив Чалий.

Можливість введення санкцій, що прозвучало в резолюції ПАРЄ щодо України, за словами Чалого, передбачене відповідними документами Ради Європи.

«Якщо ситуація буде погіршуватися, може постати питання про повноваження української делегації відповідно до пункту 9 Правил процедури Асамблеї і, як наслідок цього, може бути звернення до Комітету міністрів з вимогою зупинити членство України в Раді Європи відповідно до Статті 8 Статуту Ради Європи».

Однак, Україні не можна допускати навіть першого етапу.

«Треба кардинально виправляти ситуацію. Часу обмаль!» – зазначає експерт.

«Який ще сигнал потрібен нинішній владі?! Можливо, вони дійсно хочуть довести до реальних санкцій. В такому випадку це свідчитиме про те, що вони, декларуючи євроінтеграційний вибір, насправді спрямовані до іншого напряму інтеграції – євразійського, де є свої уявлення про права людей, цінності. Все йде до того, що громадяни України побачать неспроможність керманичів вести країну у напрямі, який є визначений в українському законодавстві, – тобто майбутнє членство в ЄС. А виконання вимог Ради Європи, зняття моніторингу з країни дозволить відкрити можливість підписання і ратифікації угоди про асоціацію та перейти до реальної інтеграції України до ЄС», – зазначив Чалий.