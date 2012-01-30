Азаров сказав міністрам позбутися зайвих машин

Кабінет Міністрів установив ліміт легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади.

Про це сказано у постанові Кабміну за 26 грудня 2011 року.

"Легкові автомобілі, що перебувають на балансі органів виконавчої влади і вивільняються у зв’язку з установленням згідно з цією постановою ліміту, підлягають у визначеному законодавством порядку реалізації або передачі в установленому порядку на баланс іншій бюджетній установі", - зазначено у документі.

Органам виконавчої влади, зазначеним у додатках до постанови, заборонено орендувати легкові автомобілі понад установлений ліміт; а також доручено "привести протягом двох місяців загальну кількість легкових автомобілів… у відповідність з установленим лімітом".

Так, для обслуговування центрального апарату Мінфіну і МВС встановлено ліміт у 10 автомобілі, для Міноборони – 12, для Державної податкової служби – 15.

Для Мінрегеонбуду і Мінекономрозвитку, Мін’юсту встановлено ліміт у 8 автомобілів, Міненерговугілля, МЗС – по 7.

Українська правда