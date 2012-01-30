У Донецьку відстояли україномовну школу

Сьогодні Ворошиловський районний суд м. Донецька під головуванням судді Олега ОРЕХОВА скасував рішення Донецької міської ради про ліквідацію україномовної школи №111.

Про це повідомила УНІАН правозахисниця, представниця позивача в суді Марія ОЛІЙНИК.

У прийнятій судом постанові йдеться: «Визнати протиправним і скасувати рішення Донецької міської ради від 15.04.2011 р. про ліквідацію Донецької загальноосвітньої школи I – III ступенів №111». Крім того, суд зобов`язав «стягнути з держбюджету на користь позивача Ірини КРУГЛОВОЇ державне мито в сумі 3,40 грн.».

Також суд нагадав, що на це рішення в 10-денний термін може бути подано Донецькою міськрадою апеляційну скаргу.

Координатор Громадської ініціативи «Оновлення країни» в Донецьку Тетяна САДОВА відзначила, що таке рішення було ухвалено сьогодні за позовом батьків учнів цієї школи.

«Я вважаю, що це вагома перемога над міською владою, яка незаконними методами забрала у дітей можливість навчатися рідною мовою», - наголосила вона.

Т.САДОВА нагадала, що батьки цієї школи майже рік боролися проти рішення міської ради. «У цій боротьбі їх підтримала громадськість, серед інших і громадська ініціатива Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА. Він особисто слідкував за ходом судового процесу. Крім того, депутати від "Нашої України" юридично супроводжували процес (робили депутатські запити та ініціювали проекти рішень ВР щодо заборони закриття україномовних шкіл), а громадська ініціатива допомагала школі матеріально», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, у Донецьку рішенням міської ради від 15 квітня 2011 року було ліквідовано загальноосвітню школу № 111, однак батьки в особі голови ініціативної групи батьків учнів І.КРУГЛОВОЇ в судах добилися забезпечення позову і того, що з 1 вересня більш як 240 дітей поновили навчання в цьому закладі. Проте міська влада не залишала спроб ліквідувати школу і під час навчального року, коли йшли судові розгляди.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО 3 березня відвідав Донецьку область, де зустрічався з батьками і вчителями ЗОШ № 111 у Петровському районі Донецька та ЗОШ №44 у Макіївці.

18 лютого народні депутати від «Нашої України» зареєстрували у парламенті проект постанови про запровадження мораторію на закриття загальноосвітніх навчальних закладів.

Довідка УНІАН. У Донецькій області в 2011 році планувалося закриття 26 загальноосвітніх шкіл. За інформацією прес-служби Донецької облдержадміністрації, закриття навчальних закладів відбувається згідно з розробленою «Регіональною дорожньою картою з оптимізації мережі бюджетних установ і витрат місцевих бюджетів на їх утримання».