Депутат: бізнес може не вижити, якщо не зупиниться каток репресій

«Ми піднімемо людей на масові акції протесту, якщо влада не прислухається до вимоги підприємців внести зміни до Податкового кодексу щодо спрощеної системи та не припинить свавілля з боку чиновників». Про це заявила журналістам лідер УСДП, народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина») Наталія КОРОЛЕВСЬКА, коментуючи презентацію всеукраїнського проекту «Захистити кожного».

Як передає кореспондент УНІАН, за її словами, «якщо запропоновані нами зміни до Податкового кодексу щодо спрощеної системи не будуть ухвалені - безумовно, ми зберемо активістів та підіймемо людей на масові акції протесту. Ми не можемо бути байдужими, оскільки розуміємо - багато підприємців можуть не вижити, якщо не зупиниться каток економічних репресій. Ми будемо використовувати всі можливі засоби, що не суперечать Конституції, для захисту своїх прав та захисту економіки».

Н.КОРОЛЕВСЬКА також повідомила, що підтримку підприємцям надасть група народних депутатів, завдання яких - оперативне реагування на скарги щодо незаконних дій посадовців та спрямування депутатських звернень до відповідних органів. «Жоден факт порушень посадовця, маленького чи великого, не має бути похований на місці злочину», - підкреслила лідер УСДП.

Нагадаємо, 1 лютого Н.КОРОЛЕВСЬКА презентувала всеукраїнський проект «Захистити кожного», мета якого - захист економічних прав та свобод підприємців від свавілля чиновників. Проект містить сайт «Владу – під контроль», який стане головним веб-ресурсом з фіксації та розслідувань порушень органів влади та посадовців. Крім цього, на сайті буде відображена повна картина порушень з боку посадовців різних рівнів та інформація про рейдерські захоплення. Також в рамках проекту в усіх регіонах країни для підприємців запрацюють консультаційні пункти, будуть поширюватися інформаційні брошури «Мистецтво самооборони» та інші матеріали. Акція проводиться за участю Громадянського руху «Вперед!».