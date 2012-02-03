Українці візьмуть участь у ході «За чесні вибори» в Москві

Представники української громади Росії візьмуть участь у ході “За чесні вибори” 4 лютого у Москві.

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомили в українській групі “За чесність і порядність влади”.

“Для українців Росії нинішній провладний режим відзначився неприкритим тиском, що чиниться на українські організації в цілому і на окремих активістів, які своїми діями не вписуються у шароварні уявлення російських чиновників про українську історію і культуру, у цензурі культурницьких заходів українських товариств з метою недопущення заходів, що не відповідають офіційній ідеології”, - йдеться у повідомленні.

Підкреслюється, що при «путінському правлінні» українські освіта та культура ще більше стали заручниками російсько-українських політичних відносин, що у XXI столітті є абсолютно неприпустимим.

Як повідомляв УНІАН, 4 грудня 2011 року після виборів до Держдуми Росією пройшла серія акцій протесту проти фальсифікації результатів. Наймасовіші мітинги «За чесні вибори» відбулися у Москві 10 і 24 грудня. У них взяли участь десятки тисяч чоловік.

1 жовтня 2011 року стало відомо, що Замоскворецький суд Москви підтримав Міністерство юстиції РФ у справі про ліквідацію Об`єднання українців Росії (ОУР).

За словами адвоката ОУР Аліма ЖГУЛЄВА, Мін’юст РФ звинувачує екс-співголову ОУР Валерія СЕМЕНЕНКА в тому, що він у період призупинення діяльності організації виступав у російських ЗМІ нібито від імені ОУР. Це й стало приводом для ліквідації організації.

27 січня 2010 року рішенням Верховного суду РФ була остаточно ліквідована Федеральна національно-культурна автономія українців Росії (ФНКА УР), яка існувала з 27 березня 1998 року. Позов Мін‘юсту РФ базувався на скарзі активіста фонду «Родина» Н.ЖУРАВЛЬОВА, який заявляв, що ФНКА УР «веде політичну діяльність, прославляє бандерівців і виливає негатив на Росію».