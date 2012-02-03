Попов разом із медиками запровадить Столичний стандарт здоров`я

Голова КМДА Олександр Попов спільно із прем’єр-міністром України Миколою Азаровим проінспектували роботу Київського міського клінічного онкологічного центру «Ядерної медицини з ранньої діагностики онкологічних захворювань із використанням ПЕТ-технологій та променевої терапії». Як повідомив від час візиту прем’єр-міністр – уже протягом цього року на базі двох київських центрів ядерної хірургії запрацюють 4-5 сканерів ПЕТ-КТ. Таким чином Київ забезпечить потребу у ранній діагностиці раку для всіх центральних областей України, повідомляє офіційний портал київської влади.

Київ має пишатися тим, що має такі медичні технології та фахових працівників, наголосив під час візиту голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов.

«Я дуже хотів би, щоб рівень, який ми побачили в Центрі ядерної медицини, став стандартним для столиці. І переконаний, що він буде таким. Вчора я зустрічався з медиками й ми дійшли висновку, що столична медицина потребує реформи. І ця реформа може відбутися лише тоді, коли саме лікарі, весь медперсонал, а не чиновники, визначать, до чого потрібно прагнути. Ми домовилися з лікарями, що спільно створимо Столичний стандарт здоров`я. І разом його впроваджуватимемо. Розраховую, що до діалогу навколо Столичного стандарту здоров`я, долучаться усі співробітники медичних закладів міста», – зазначив Олександр Попов.

За словами очільника КМДА цей стандарт, насамперед, повинен відповідати інтересам і потребам громадян, передовсім пацієнтів і медичних працівників.

«Центр ядерної медицини з ранньої діагностики онкологічних захворювань із використанням ПЕТ-технологій та променевої терапії» перший в Україні медичний заклад, що працює за найновішими методиками боротьби з раком та обладнаний найсучаснішим устаткуванням європейського рівня. Методика застосування ПЕТ-технологій дозволяє чітко розпізнати злоякісну пухлину на ранній стадії, а використання позитронно-емісійної томографії – комп’ютерної томографії (ПЕТ-КТ) для діагностики онкологічних захворювань дає змогу своєчасно почати лікування та застосовувати менш травматичні методи хірургічного втручання та в рази підвищує ефективність лікування онкохворих.