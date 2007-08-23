Богатирьова підтримує ініціативу проведення позачергової сесії ВР

Координатор парламентської більшості Верховної Ради V скликання Раїса БОГАТИРЬОВА підтримує ініціативу проведення позачергової сесії Верховної Ради для започаткування процесу запізнілих системних реформ.

Про це йдеться у поширеній прес-службою Партії регіонівзаяві Р.БОГАТИРЬОВОЇ.

Зокрема, Р.БОГАТИРЬОВА закликає політиків принципово об’єднатись навколо національного інтересу і динамічно розпочати процес запізнілих системних реформ.

“Шістнадцять років тому доля подарувала нам історичний шанс – незалежну суверенну Україну. Справдилась одвічна мрія українського народу, яку він кував у визвольних битвах століттями. Держава українців перестала бути Фата Морганою. Вона наповнена планами і амбіціями народу і політиків збудувати на теренах одного з найстаріших європейських етносів заможну, процвітаючу і сильну країну зі щасливою людиною”, йдеться у заяві.

Р.БОГАТИРЬОВА також підкреслила, що незалежність України стала вибором українського народу під час всенародного референдуму в грудні 1991 року. “Всі ми тоді були разом. Сьогодні деякі політичні сили цю єдність постійно намагаються демонтувати. Замість дискусії про стратегію об’єднуючого поступального і сталого розвитку України вони пропонують махровий націонал-популізм, штучно виховують агресію у членів суспільства і радикалізують громадянське життя”, - вважає вона.

На її думку, зараз громадяни України стикаються із брудними піар-технологіями зомбування суспільства під видом демократичних цінностей, опіки над громадянами. “Розрахунок робиться не на довготривалу, копітку роботу і об’єктивний політичний інжинірінг, а на короткоплинні емоції й афекти. Нас закликають не до єднання і партнерства, а до розколів і ворогування. Нам пропонують не відповідальні і збалансовані програми еволюції прогресу та економічної експансії на зовнішніх ринках, а шукають ворогів серед нас і поза Україною. Та й нацьковують на них. Ідеологія проривів є спробою перевести державну політику в революційний режим, де мета буде виправдовувати засоби. Нам дійсно потрібен національний прорив на новий рівень глобального розвитку. Але це можливо тільки при єдиній позиції українського народу і політичної влади”, - впевнена представник Партії регіонів.

“Головним є досягнення іншої, більш високої якості життя українців. Для цього, насамперед, ми маємо принципово об’єднатись навколо національного інтересу і динамічно почати процес запізнілих системних реформ. Найперше, в економіці і соціальному секторі. Саме вони визначають стиль і тип політики, яка має обслуговувати цю стратегію”, - йдеться у заяві Р.БОГАТИРЬОВОЇ.

Координатор парламентської більшості ВР V скликання наголошує на необхідності створення відкритої і соціалізованої ринкової економіки. “Вже неможливо чекати на патерналізм держави. Але й вона, в особі політичної влади, має стати гарантом нашого успіху, з одного боку, забезпечуючи рівні можливості для всіх на ринку, а з другого – активно працюючи на ньому, створюючи нові високооплачувані робочі місця, створюючи соціальні фонди підтримки непрацюючих і постійно інвестуючи в націю”, - пояснює вона.

За словами Р.БОГАТИРЬОВОЇ, принциповою має стати реформа в адміністративному секторі держави і, перш за все, політичної бюрократії. “Рівність прав і свобод наших громадян має бути гарантована неможливістю продовження політики каст недоторканих. Це узаконений спосіб масштабної національної економічної і політичної корупції. Вони як Сцілла і Харибда загрожують демократії і свободам українців”, - стверджує представник Партії регіонів.

Р.БОГАТИРЬОВА також закликає політиків не маніпулювати боротьбою проти депутатської недоторканності зі свідомістю виборців. “Вони чудово розуміють, що висунення цього єдиного гасла на виборчу кампанію є наслідком політичного безсилля запропонувати глибоку, професійну програму розвитку України і провалу власної політики у помаранчевій владі. Ми готові скасувати депутатську недоторканність уже сьогодні”, - підкреслила вона.

Р.БОГАТИРЬОВА звертається до Президента України Віктора ЮЩЕНКА із закликом “підтримати нашу ініціативу і на спеціальному засіданні позачергової сесії 4 вересня 2007 року за його участі та участі його політичної сили внести зміни в Конституцію”. “Це право дає нам рішення українського народу, який 15 квітня 2000 року на всеукраїнському референдумі 87 відсотками голосів прийняв рішення про скасування частини 3 статті 80 Конституції України. Воля народу не може бути ніким відмінена і викривлена. Його рішення не має терміну давності”, - підкреслила вона.

Р.БОГАТИРЬОВА також ініціює проведення засідання ВР. “Неявка на нього політичних сил, які вимагають депутатської недоторканності буде означати для нації, що вони нещирі, маніпулюють настроями суспільства і готові на все задля влади. Не народної, а власної. Якщо ми опинимося заручниками політичного саботажу БЮТ і „НУ-НС”, то згідно Конституції, законів України та Регламенту ВРУ попередньо схвалимо відповідний конституційний закон про скасування касти недоторканих в Україні і направимо його для отримання висновку Конституційного Суду. Одночасно ми приймемо рішення про скасування всіх пільг чиновникам всіх рівнів, включаючи продаж на аукціонах їх державних дач, надання їм в службове користування замість «мерседесів» автомобілів національних товаровиробників”, - наголошує вона.

Координатор парламентської більшості нагадала виборцям, що Партія регіонів була з ними “у найтяжчі часи кризи, створеної помаранчевими урядами”. “Саме тоді і відбувся надійний чесний наш союз із вами. Ми боролись проти приватизації України нечесними політиками і захистили ваші свободи. Ми зламали хребет бензиновим, цукровим і соціальним кризам. Повернули стабільність, надійність політики влади і довіру до неї. Головне - ми зробили крок назустріч один одному. А це означає, що єдиний народ завжди переможе”, - резюмувала Р.БОГАТИРЬОВА.