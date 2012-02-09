Посол США побажав українським суддям незалежності

Посол США в Україні Джон ТЕФФТ наголошує, що незалежність судової влади є головною умовою функціонування демократичних засад у державі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховного Суду України, про це посол заявив учора під час зустрічі з головою Верховного Суду Петром ПИЛИПЧУКОМ.

У зустрічі також узяв участь керівник відділу співробітництва з правоохоронними органами Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні Вільям ХЕНДЕРСОН.

П.ПИЛИПЧУК подякував гостям за ініціативу проведення такої зустрічі і висловив сподівання, що тісна співпраця американських державних інституцій, у тому числі Посольства США в Україні, з судовою владою України та Верховним Судом продовжиться й надалі.

За його словами, практика співробітництва, зокрема, з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), участь у його проектах «Україна: верховенство права», «Справедливе судочинство», програмі «Відкритий світ» засвідчили незмінність позиції США щодо підтримки України на шляху зміцнення демократії, верховенства права, продовження судово-правової реформи в Україні.

Також голова ВСУ подякував послу за підтримку Верховного Суду України, зокрема, за участь і виступ на круглому столі «Роль верховного суду в захисті прав людини на національному рівні», що відбувся у вересні минулого року.

Досвід США в утвердженні демократичних засад держави, забезпеченні незалежності судової влади є надзвичайно важливим і для української судової системи, зауважив П.ПИЛИПЧУК.

У свою чергу Дж.ТЕФФТ привітав П.ПИЛИПЧУКА з обранням на посаду голови Верховного Суду і побажав успіхів у діяльності з утвердження в державі верховенства права та відстоювання незалежності судової системи. Саме це є основою всіх демократичних процесів у країні, зазначив посол. У цьому зв’язку він висловив стурбованість певним законодавчим обмеженням повноважень і процесуальних дій Верховного Суду України, що звужує його можливості у забезпеченні громадянам України судового захисту на національному рівні.

Сторони обговорили також необхідність прийняття в Україні нового Кримінально-процесуального кодексу, більш широкого застосування у кримінальному процесі такого запобіжного заходу як звільнення під заставу та запровадження такого заходу як домашній арешт, що неодмінно призведе до скорочення термінів перебування арештованих у слідчих ізоляторах.

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Як повідомляв УНІАН, учора на спільній прес-конференції с міністром закордонних справ України Костянтином ГРИЩЕНКОМ міністр закордонних справ Республіки Польща Радослав СІКОРСЬКИЙ заявив, що українській владі не вдалося переконати світову спільноту в тому, що судове рішення щодо екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО було демократичним.

«Якби ви мене запитали, чи вдалося українській владі переконати світову думку в тому, що рішення щодо ТИМОШЕНКО було демократичним, то я можу вам відповісти, що це не вдалося», - сказав Р.СІКОРСЬКИЙ.