Донька Тимошенко заявляє про посилення тиску на її сім'ю

Донька колишнього прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО Євгенія заявляє про посилення психологічного і морального тиску на її сім`ю з боку влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні, виступаючи під час круглого столу на тему: «Криза прав людини в Україні: катування і тортури як негативна складова діяльності сучасної правоохоронної системи».

«Можна сказати про те, що психологічний і моральний тиск посилюються. І зараз існує переслідування моїх родичів: мого батька, мого дідуся, який переніс два інсульти, і якщо його ще раз викликати на якусь слідчу дію або суд, то він просто може загинути», - сказала Є.ТИМОШЕНКО.

Вона також зазначила, що ні її мама, ні вона сама не довіряють співробітникам Міністерства охорони здоров`я, оскільки Ю.ТИМОШЕНКО не забезпечено медичний догляд і стосовно її здійснюються незаконні дії.

«Тому, звичайно ж, зрозуміло, чому вона (Ю.ТИМОШЕНКО – УНІАН) не може і не хоче бачити присутності цих самих докторів (Міністерства охорони здоров`я – УНІАН) у незалежній комісії. Я не юрист і не фахівець з прав людини, але я бачу, що не тільки проти моєї мами сьогодні, а й проти інших політиків, проти безневинних людей скоюються злочини. Людей принижують, насильницькі примушують зізнаватися в тому, чого вони не зробили, відмовлятися від своїх дій і політичних думок. Я впевнена, що цього не станеться ні з моєю мамою, ні з ЛУЦЕНКОМ, ні з ІВАЩЕНКОМ», - наголосила Є.ТИМОШЕНКО.