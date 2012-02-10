Нардеп каже, що Забзалюк і Турчинов пропонували йому принести у ВР бомбу

Народний депутат із групи "Реформи заради майбутнього" Олександр Буджерак пішов із фракції "БЮТ — "Батьківщина" через те, що "Юлія Тимошенко та Олександр Турчинов перетворили її в СБУ". Про це він сказав на брифінгу у Верховній раді, повідомляє Gazeta.ua.

"Ще раніше Забзалюк та Турчинов пропонували мені, сивій людині, афганцю принести у Верховну раду бомбу. Це правда. Я рідко виступаю, бо не звик брехати. Там у них в партії постійне стукачество, провокації. Я вийшов із команди Юлії Володимирівни далеко до того, як з`явилась група Рибакова", - зауважив депутат.

Він звернув увагу, що у Верховній Раді почали перекуповувати голоси ще за часів Віктора Медведчука. Буджерак вважає заяву Забзалюка провокацією.

"Рибаков — молода людина. Він вийшов на те, щоб зробити краще для людей України...Я впевнений в тому, що, перейшовши, вчинив правильно. Опозиції не можна радіти, якщо у Президента чи в Кабміні щось не виходить", - додав політик.

Як повідомляв УНІАН, Забзалюк оприлюднив свою розмову з головою групи "Реформи заради майбутнього" Ігорем Рибаковим, який пропонував гроші за перехід до їхньої групи. Роман Забзалюк зазначив, що підкуп проходив за схемою: спочатку давали 500 тис доларів, а потім щомісячно виплачували по 20-25 тис доларів.