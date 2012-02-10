Круглий стіл «До чого приведе торгова війна України з Росією?»

17:45, 10 лютого 2012
Політика
1762 0

У вівторок, 14 лютого, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «До чого приведе торгова війна України з Росією?».

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.

Питання, винесені на обговорення:

У чому дійсна причина відмови Росії від ряду української продукції?

Якою повинна бути у відповідь реакція України?

Чи зможе Росія замінити Україні МВФ?

Чим закінчиться торгова війна? Чи можливий компроміс?

Учасники круглого столу:

Анатолій КІНАХ – екс-прем'єр-міністр України, президент УСПП.

Вадим НОВІНСЬКИЙ – президент групи компаній «Смарт-холдинг».

Володимир ОГРИЗКО – екс-міністр закордонних справ України.

Олексій УРІН – радник, керівник групи економічної політики Посольства РФ в Україні.

Микола КАТЕРИНЧУК – народний депутат України, голова Європейської партії України.

Геннадій НОВІКОВ – голова Аграрного союзу України.

Михайло ПОГРЕБІНСЬКИЙ – директор Київського центру політичних досліджень і конфліктології.

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230-49-62.

Увага, адреса Інституту Горшеніна змінилася!

Нова адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Воровського, 4.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter