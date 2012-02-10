Круглий стіл «До чого приведе торгова війна України з Росією?»

У вівторок, 14 лютого, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «До чого приведе торгова війна України з Росією?». Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна. Питання, винесені на обговорення: У чому дійсна причина відмови Росії від ряду української продукції? Якою повинна бути у відповідь реакція України? Чи зможе Росія замінити Україні МВФ? Чим закінчиться торгова війна? Чи можливий компроміс? Учасники круглого столу: Анатолій КІНАХ – екс-прем'єр-міністр України, президент УСПП. Вадим НОВІНСЬКИЙ – президент групи компаній «Смарт-холдинг». Володимир ОГРИЗКО – екс-міністр закордонних справ України. Олексій УРІН – радник, керівник групи економічної політики Посольства РФ в Україні. Микола КАТЕРИНЧУК – народний депутат України, голова Європейської партії України. Геннадій НОВІКОВ – голова Аграрного союзу України. Михайло ПОГРЕБІНСЬКИЙ – директор Київського центру політичних досліджень і конфліктології. Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230-49-62. Увага, адреса Інституту Горшеніна змінилася! Нова адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Воровського, 4.

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