Круглий стіл «До чого приведе торгова війна України з Росією?»
У вівторок, 14 лютого, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «До чого приведе торгова війна України з Росією?».
Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.
Питання, винесені на обговорення:
У чому дійсна причина відмови Росії від ряду української продукції?
Якою повинна бути у відповідь реакція України?
Чи зможе Росія замінити Україні МВФ?
Чим закінчиться торгова війна? Чи можливий компроміс?
Учасники круглого столу:
Анатолій КІНАХ – екс-прем'єр-міністр України, президент УСПП.
Вадим НОВІНСЬКИЙ – президент групи компаній «Смарт-холдинг».
Володимир ОГРИЗКО – екс-міністр закордонних справ України.
Олексій УРІН – радник, керівник групи економічної політики Посольства РФ в Україні.
Микола КАТЕРИНЧУК – народний депутат України, голова Європейської партії України.
Геннадій НОВІКОВ – голова Аграрного союзу України.
Михайло ПОГРЕБІНСЬКИЙ – директор Київського центру політичних досліджень і конфліктології.
Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230-49-62.
Увага, адреса Інституту Горшеніна змінилася!
Нова адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Воровського, 4.