Дочка Тимошенко прямо сказала, на що хворіє мама

Дочка Юлії Тимошенко Євгенія підтвердила, що закордонні лікарі знайшли у її матері грижу.

Про це вона сказала в інтерв`ю "Радіо "Свобода", повідомляє Українська правда.

"Представники міністерства постійно говорять про те, що вона здорова, що вона може робити не тільки фізичні вправи, але тепер вже і працювати в колонії. Якщо зараз, після діагнозу німецьких і канадських лікарів, які дійшли висновку, що у неї грижа, так триватиме і далі, і їй не буде надана медична допомога, потрібна буде операція", - зазначила Євгенія.

"Цю операцію не можна проводити в колонії. Звичайно ж, операція поза стінами колонії повністю суперечить інтересам режиму, влади, пенітенціарної служби, яка працює за прямими наказами Віктора Януковича", - додала вона.

Дочка Тимошенко уточнила, що українські лікарі "не брали участь в обстеженні, його проводили тільки німецькі та канадські фахівці".

"Я сподіваюся, що вони скоро зроблять заяву про те, що по-справжньому відбувається зі здоров`ям моєї мами", - підсумувала вона.

Раніше повідомлялося, що німецькі лікарі виявили у Тимошенко грижу хребта.