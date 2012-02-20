Кличко: усі зареєстровані від мого імені акаунти в «Твітері» несправжні

Віталій КЛИЧКО заявляє про те, що не веде особисту сторінку у мережі «Твітер», а всі зареєстровані від його імені акаунти в «Твітері» не є справжніми.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі політичної партії "УДАР Віталія Кличка".

«Жодного повідомлення в «Твітер» ані я, ані уповноважені мною особи не писали. Єдине представництво братів КЛИЧКІВ у «Твітері» – це сторінка Klitschko News, яка дублює повідомлення офіційного сайту www.klitschko.com. Тому прошу усі ЗМІ, які у своїх повідомленнях посилаються на інформацію з начебто моєї сторінки в «Твітері», звернути на це увагу. Така інформація не відповідає дійсності», – сказав В.КЛИЧКО.

Він також повідомив, що має намір звернутися до адміністрації «Твітера» з проханням заблокувати усі сторінки, створені під його іменем.

Віталій КЛИЧКО зазначив, що веде сторінку на «Фейсбуці», яка знаходиться за адресою https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko. Хоча й там є кілька несправжніх акаунтів, які адміністрація соцмережі мала видалити на вимогу В.КЛИЧКА.

«З подивом прочитав деякі повідомлення із посиланням на начебто мої дописи у «Твітері». Про усі свої плани щодо спорту я особисто повідомлю цього тижня», – додав В.КЛИЧКО.