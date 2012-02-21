Теффт очолив «Топ-10 іноземних послів в Україні»

Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Джон ТЕФФТ посів перше місце у 5-му щорічному рейтингу «Топ-10 іноземних послів в Україні».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили представники Інституту світової політики під час презентації рейтингів «Топ-10 іноземних послів в Україні» і «Топ-10 українських послів за кордоном».

Також до «Топ-10 іноземних послів в Україні» потрапили голова Представництва Європейського Союзу в Україні Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА, посол Німеччини Ганс-Юрген ГАЙМЗЬОТ, посол Польщі Генрик ЛІТВІН, посол Грузії Грігол КАТАМАДЗЕ, посол Франції Жак ФОР, посол Великої Британії Лі ТЕРНЕР, посол Росії Михайло ЗУРАБОВ, посол Литви Пятрас ВАЙТЕКУНАС і посол Молдови Іон СТЕВІЛЕ.

Кращим українським послом за кордоном у 2011 році став представник України при ЄС Костянтин ЄЛІСЄЄВ.

До «Топ-10 українських послів за кордоном» увійшли посол у США Олександр МОЦИК, посол у Польщі Маркіян МАЛЬСЬКИЙ, посол у Бельгії, глава Місії України при НАТО Ігор ДОЛГОВ, посол у Туреччині Сергій КОРСУНСЬКИЙ, посол у Фінляндії Андрій ДЕЩИЦЯ, посол у Німеччині Наталя ЗАРУДНА, посол у Китаї Юрій КОСТЕНКО, посол у Росії Володимир ЄЛЬЧЕНКО та посол у Японії Микола КУЛІНИЧ.

Дж. ТЕФФТ, Г.КАТАМАДЗЕ, К.ЄЛІСЄЄВ та І.СТЕВІЛЕ особисто отримали нагороди і подякували за високу оцінку своєї роботи.

Як зазначила директор Інституту світової політики Альона ГЕТЬМАНЧУК, ці рейтинги базуються на опитуванні українських та іноземних експетрів.

У формуванні рейтингу послів, робота яких була найефективнішою протягом 2011 року, взяли участь 44 експерти.