Бережна допоможе журналістам в отриманні шенгенських віз на 5 років

Народний депутат України від Партії регіонів Ірина БЕРЕЖНА звертається до журналістів, які зіштовхуються зі складнощами в отриманні віз в країни Європейського Союзу, з ініціативою спільного моніторингу діяльності консульств та публічного тиску на них.

Про це І.БЕРЕЖНА повідомила журналістам після зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Федеративної Республіки Німеччина Гансом-Юргеном ГАЙМЗЬОТОМ, поінформували УНІАН у прес-службі депутата.

За словами І.БЕРЕЖНОЇ, вона пропонує свою допомогу журналістам, яким або відмовляють в отриманні віз з порушенням спрощеної процедури оформлення, яка діє між Україною і Європейським Союзом з 1 січня 2008 року, або надають короткотермінові візи.

«Згідно з цією угодою, журналісти мають отримувати безкоштовні багаторазові візи терміном до 5 років. Однак моніторинг, який проводить моя служба, показує: консульства не часто видають візи навіть на термін 3 років, таким чином, порушують дію Угоди, - підкреслює І.БЕРЕЖНА. - До мене вже звернулися кілька представників засобів масової інформації, разом з якими ми будемо відстоювати законні права на отримання п’ятирічних віз».

І.БЕРЕЖНА також стривожена фактами неаргументованих відмов у наданні віз в країни Шенгенської зони, в тому числі і журналістам. «Замість того, щоб демонструвати позитивні політичні сигнали, посольства країн ЄС навпаки ускладнюють процедури отримання віз для журналістів, розширюючи перелік документів, які потрібні для їх оформлення. І про це я говоритиму з послами цих країн», - сказала І.БЕРЕЖНА.

Вона також хоче порушити питання «про надання віз за спрощеною процедурою представникам «третього сектору», тобто громадських організацій». За її словами «це – найбільш прогресивна частина суспільства, яка в основі своїй виступає за євроінтеграцію України». При цьому через відсутність механізму спрощеної процедури громадянське суспільство відчуває труднощі в системній співпраці з європейськими колегами, зазначила І.БЕРЕЖНА, підкресливши, що ця проблема дуже актуальна і її треба вирішувати на найвищому рівні.