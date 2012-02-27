Луценку прочитали перший епізод

Адвокат екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА Ігор ФОМІН прогнозує, що вирок його підзахисному буде остаточно оголошено приблизно через 2-3 години.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам.

За його словами, наразі суд закінчив оголошення першого епізоду загального обвинувачення, тобто щодо незаконного працевлаштування в МВС водія Ю.ЛУЦЕНКА Леоніда ПРИСТУПЛЮКА.

Загалом екс-міністру інкримінують скоєння злочину по чотирьох епізодах – незаконне працевлаштування водія, незаконне надання йому житла, незаконне нарахування йому пенсії та незаконне, всупереч постанові Кабінету міністрів, святкування Дня міліції у 2008-2009 роках.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. Він утримується в Лук’янівському СІЗО.

Печерський районний суд Києва з кінця травня 2011 року розглядав справу Ю.ЛУЦЕНКА.

14 лютого представники Генеральної прокуратури попросили Печерський районний суд Києва призначити Ю.ЛУЦЕНКУ покарання у вигляді 4 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна, позбавленням першого рангу державного службовця й позбавленням права впродовж 3-х років обіймати організаційно-розпорядчі посади.