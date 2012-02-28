США закликали звільнити Луценка

Офіційна заява

США закликаливладу УкраїнизвільнитиколишньогоміністравнутрішніхсправЮріяЛуценка,якийвпонеділокбувзасудженийначотири рокипозбавленняволі, повідомляєФрансПрес зпосиланнямнаофіційногопредставникадерждепартаментуВікторіюНуланд.



"МизакликаємоукраїнськекерівництвозвільнитиЛуценка та іншихчленівколишнього уряду, які заразперебуваютьвув'язненні.Мивважаємо,щовониповинніматиможливість повноюмірою брати участьу політичному життікраїни", -заявилаНуланд.



На її думку, судовіпереслідуванняЮріяЛуценка іекс-прем'єра УкраїниЮліїТимошенкозумовленіполітичнимипричинами,що"викликаєсерйозні питаннящодоприхильностіукраїнської владидо демократії".



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